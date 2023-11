Nina Moric a Verissimo: le verità “incomprensibili”, pubblico confuso

Nina Moric è tornata a Verissimo. L’ultima intervista concessa a Silvia Toffanin l’aveva rilasciata due anni fa. “Sto bene, sono serena, è vero, volevo lasciare l’Italia. In un certo senso l’ho lasciata. Sono rimasta a Milano, ma ho voluto conoscermi abbracciando la solitudine. Ho attraversato la follia per ritrovarmi”, ha esordito. Una frase nebulosa, come molte altre che sono seguite. In diversi tratti i ragionamenti della showgirl sono stati persino incomprensibili e sfuggenti. “Questa sarà la mia ultima intervista, cioè non voglio più parlare di me, ma della mia arte”, ha aggiunto, lasciando un po’ tutti spiazzati.

“L’ultima intervista che ho fatto con te sono stata arrogante, ti chiedo scusa”, ha poi detto rivolgendosi alla padrona di casa Silvia Toffanin, la quale ha risposto che non deve scusarsi di nulla: “Ormai ti conosco, so quali sono le tue sfumature, non preoccuparti Nina”.

Capitolo figlio. Fabrizio Corona, a Belve da Francesca Fagnani, ha sostenuto che Carlo avrà sempre bisogno di qualcuno, perché affetto da una non meglio precisata malattia. Secondo la versione di Nina Moric le cose stanno in modo diverso:

“Carlos non sta con me, ma è sempre con me, a prescindere da dove si trova. Lui è molto sensibile. Ha avuto un crollo come molti ragazzi della sua età. Nulla di grave, non ha problemi psicologici, come è stato detto. Sta bene, Carlos è magico, tutti stiano tranquilli. Con Corona che rapporti ha Carlos? Sta cercando se stesso e lasciamolo fare”.

Quindi? Perché Corona dice A, mentre l’ex moglie dice Z su Carlos? Chissà dove sta la verità.

Nina Moric: i gravi problemi di salute e il periodo buio

La modella croata ha poi raccontato i gravi problemi di salute affrontati di recente: “Sono senza un seno. Purtroppo sono stata colpita da un batterio. Sono andata in sepsi. Il seno era diventato gigantesco. Sono stata operata d’urgenza. Ho rischiato la vita”.

La Moric ha ribadito che con Carlos ha un bel rapporto: “Io lo amo, mi fa male che le persone pensano che io l’abbia abbandonato. Non è vero. Una madre non va giudicata, perché nessuno sa che calvario ci può essere dietro.” Silvia Toffanin ha chiesto poi se è fidanzata dopo che di recente sono uscite foto con un non meglio presunto fidanzato. La Moric anche in questo caso ha dato una spiegazione nebulosa e piuttosto incomprensibile:

“Sono single oggi. Le foto uscite di recente? Quella è una persona mitomane. Ho sbagliato io anche, perché ho dato il beneficio del dubbio. Questo signore non aveva dove stare, dormiva sul mio divano e gli ho offerto una zuppa calda. Magari gli ho detto anche ti amo. Credevo fosse diverso, ma dopo le ultime uscite. Basta”.

La Moric si è successivamente avventurata in un discorso sul “perdono” nei confronti di non meglio precisate persone. E ancora ha detto che le madri “vanno aiutate, anche quelle che assumo droghe”. “Non è il mio caso comunque, ci tengo a dirlo”, ha aggiunto. E ancora ha detto in modo confusionario di non aver potuto vedere il figlio “per quattro anni” e di essere “stata picchiata da mia madre”.

Le reazioni del pubblico

Tanti telespettatori si sono riversati sui social, esprimendo preoccupazione per la modella e sostenendo che, nonostante dica di star bene, avrebbe bisogno di aiuto. Molti coloro che hanno notato il modo confusionario con cui la Moric si è espressa. Diversi anche quelli che hanno posto l’accento sulle contraddizioni emerse dai discorsi.