Nina Moric, calvario: “Avevo il seno viola, me l’hanno asportato”

Nina Moric si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi: il rapporto con il figlio e il ricovero in ospedale

Nina Moric ha rotto il silenzio e ha parlato a cuore aperto in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. La modella ha parlato della sua rinascita dopo un periodo buio, durante il quale è anche finita in codice rosso in ospedale, senza avere nessuno al suo fianco per sostenerla. Inoltre, ha ricordato i suoi esordi e ha raccontato del grande amore per il figlio Carlos, con il quale i rapporti sono ancora distanti. Una chiacchierata a tutto tondo, in cui la donna non si è affatto risparmiata.

Prima di tutto, Nina ha affermato di aver lasciato definitivamente la televisione, che per lei era diventata troppo “tossica“. Inoltre, la showgirl croata ci ha tenuto a mettere in risalto la sua carriera da modella, grazie alla quale, poi, è diventata nota al grande pubblico. “La tv era già un declassamento: io nasco come modella. Modella di livello internazionale”, ha dichiarato. A tal proposito, la Moric ha ricordato dei suoi inizi, quando si trovava a casa di un gigante della moda, Gianni Versace, che vide in lei e nel suo modo di sfilare qualcosa, avviando così la sua carriera a soli 18 anni.

Dopodiché, è arrivata la televisione e, con il passare degli anni, la paura di invecchiare e di non poter più lavorare con la sua immagine. Per questo, è ricorsa al botulino e all’acido ialuronico, cosa di cui si è poi pentita. Difatti, Nina ha confessato di non fare nessuna punturina da ben due anni:

Avevo il terrore di invecchiare, che è tipica del mio ambiente di prima. E non è solo una questione di vanità. È la paura di non lavorare più. Se ti fai vedere con le rughe, ti insultano. Se le combatti, le rughe, ti insultano lo stesso. Ero schiava di quel sistema malato. Ho cercato di stare a quelle regole. Poi ho detto basta.

Spazio poi al tragico racconto di quanto accadutole negli ultimi mesi. “A marzo dell’anno scorso sono uscita dall’ultimo appartamento senza avere una meta. Non sapevo dove andare. Stavo per rinunciare a combattere, a cercare soluzioni. Stavo così male che avevo rinunciato persino alla disperazione”, ha raccontato. La Moric ha dichiarato di essersi ritrovata completamente sola, abbandonata da tutti: non vede i genitori, le sorelle e la sua famiglia da cinque anni. Un rapporto difficile anche quello con il figlio Carlos. Nonostante l’immenso amore che la lega a lui, è da tempo che mamma e figlio non si vedono:

Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo.

Da lì, poi, Nina Moric ha ricordato il periodo passato in ospedale lo scorso maggio, quando ha avuto un grave problema al seno. Dopo essere stata attaccata da un batterio, la modella è finita in codice rosso all’ospedale Humanitas, dove è rimasta ricoverata per 20 giorni. Alla fine, i medici sono stati costretti ad asportare il seno, ma, per lei, la mancanza più grande è stata ritrovarsi da sola in quel lettino, senza che nessuno la venisse a trovare, nemmeno suo figlio Carlos:

A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato ad espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso. Dopo un mese, il mio seno era viola, una “bomba” che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale. Mi hanno asportato il seno e la protesi. Ora sono un’amazzone: sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l’arco. La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Stop.

Infine, Nina ha anche parlato delle sue storie passate, confessando di non essere mai stata veramente innamorata di nessuno dei suoi ex compagni: