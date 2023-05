Nina Moric ricoverata: “L’operazione avrà delle conseguenze”

Dopo giorni di silenzio Nina Moric è tornata ad aggiornare i fans sulle sue condizioni di salute. La showgirl croata era letteralmente sparita dagli schermi da ben 7 mesi e la sua ultima apparizione pubblica risale a novembre scorso, quando insieme al compagno Daniele Radini Tedeschi era stata ospite del programma tv Belve condotto da Francesca Fagnani. Qualche giorno fa Nina Moric è riapparsa su Instagram pubblicando delle stories che hanno fatto preoccupare e non poco i suoi followers. La modella è stata infatti ricoverata in un ospedale a Rozzano e l’ha comunicato ai suoi seguaci tramite una story Instagram nella quale mostrava il suo braccio con una flebo e la scritta: “A volte i miracoli sono persone buone con cuori gentili. Grazie.”. Vediamo cosa è successo.

Il ricovero in ospedale e gli aggiornamenti su Instagram

Qualche giorno fa la supermodella croata è tornata a mostrarsi su Instagram postando delle immagini che la ritraevano in un letto d’ospedale e visibilmente provata. Sul momento Nina Moric aveva preferito non parlare delle motivazioni che l’avevano spinta al ricovero ma in una delle pubblicazioni sui social aveva fatto presumere a un importante problema di salute e a un possibile intervento atto a risolverlo: “Anche nell’ora più buia della nostra vita, un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore.”

Nelle ultime ore la showgirl è ricomparsa sui suoi profili social per tranquillizzare i fans e spiegare che cosa le fosse successo. Sempre dall’ospedale la supermodella ha pubblicato alcuni video in cui ha spiegato, senza entrare nei dettagli, perché si trovasse in ospedale. Nina Moric ha infatti rivelato di essere stata operata anche se non ha svelato quale fosse il motivo che avrebbe spinto i medici all’operazione: “Si diciamo che non è stato un periodo facile. Ho avuto questo malessere che perfortuna è stato sconfitto dall’equipe di tutti i medici, infermieri, anestesisti di Humanitas di Rozzano che sono angeli custodi. Ci sono un po’ di conseguenze però sono forte e tutto andrà benissimo. Detto questo sto bene, e mi dispiace di aver allertato tutti. Non volevo dare nessuna preoccupazione a nessuno.”

I ringraziamenti ai medici e le indiscrezioni sul problema di salute

Nelle stories poi Nina ha voluto anche ringraziare tutti coloro che, in prima linea, l’hanno aiutata a risolvere il suo problema di salute. “Grazie medici, infermieri e operatori sanitari.” La showgirl dice di stare bene anche se non ha negato che la strada verso la completa guarigione sarà lunga e complessa e a quanto pare, subito dopo l’operazione, dovrà iniziare un percorso di cure.

Sono tante le ipotesi che nelle ultime ore si sono rincorse circa quale fosse il problema di salute di Nina Moric e pare che, come riportato da TAG24, il malessere di cui ha parlato la showgirl nelle sue stories Instagram fosse un tumore al seno al primo stadio. Infatti, nel videomessaggio condiviso sui social, la Moric aveva anche voluto ringraziare un senologo, un chirurgo plastico e un’esperta in chirurgia toracica: “Voglio ringraziare tantissimo il dottor Testori, il dottor Klinger, la dottoressa Veronesi e tutti coloro che mi hanno assistito, mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita.”

Già lo scorso Novembre la showgirl aveva fatto preoccupare i fans pubblicando sui social l’esito di un referto medico accompagnato dalla richiesta di un esame istologico. “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo u a soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”, aveva scritto la showgirl.