Nina Moric sta male: “Il dolore fisico mi sta consumando”

Giorni difficili per Nina Moric. La popolare modella croata sta facendo i conti con alcuni problemi di salute che stanno mettendo a dura prova il suo corpo e la sua mente. È stata la stessa ex moglie di Fabrizio Corona a parlarne su Instagram dove, tra le storie, ha postato un referto medico in cui è chiaramente scritto che si è sottoposta ad una gastroscopia dalla quale sono emerse alcune complicazioni.

“Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”, ha confidato Nina Moric, non fornendo ulteriori dettagli. Sembra chiaro però che la 46enne abbia delle difficoltà digestive piuttosto importanti che la stanno letteralmente massacrando.

Al termine del documento si legge infatti che è in corso una valutazione istologica per scoprire l’origine del problema intestinale che sta distruggendo la serenità di Nina Moric che, come aveva spiegato qualche giorno prima in un precedente post, nell’ultimo periodo sta trascorrendo molto tempo a casa, alle prese con un malessere grave che spera di superare al più presto con una cura appropriata.

Nina Moric sta cercando di combattere il dolore con le sue passioni più grandi come l’arte ma anche guardando molta televisione. Dopo aver pubblicato il suo ultimo referto medico ha postato un video in cui visiona un documentario sulla vita di Freddie Mercury, da sempre uno dei suoi idoli.

Da qualche tempo Nina Moric è lontana però dal suo grande amore: il figlio Carlos, avuto venti anni fa da Fabrizio Corona. La madre e il ragazzo si sono allontanati a causa di alcune incomprensioni: il giovane ha scelto di vivere con il padre e alla sua ultima festa di compleanno non ha invitato la Moric.

Nonostante questo colpo duro da digerire Nina ha voluto condividere sui social network una toccante dedica per Carlos, non nascondendo di soffrire parecchio per la sua lontananza. La Moric ha ricordato al suo unico erede che niente e nessuno potrà mai mettere in discussione l’amore smisurato che prova nei suoi confronti. Un messaggio profondo che ha emozionato molti ma che, almeno per ora, non ha cambiato più di tanto la situazione.