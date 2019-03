Nilufar e Giordano, volano nuove frecciatine? Lei sempre più confusa

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano: botta-e-risposta su Instagram?

In che rapporti sono rimasti Giordano e Nilufar? Non si sentono più da un pezzo ma, quando scrivono dei messaggi su Instagram, i fan sono sempre ben attenti: potrebbero contenere dei riferimenti velati… come gli ultimi. C’è chi, da una parte, è fermamente convinto che i due continuino a lanciare delle frecciatine e chi invece pensa che, ormai, siano proiettati verso il futuro e che la storia è acqua passata. Ma è strano, comunque, che i loro ultimi messaggi siano stati pubblicati a pochi minuti l’uno dell’altro: per alcuni follower Nilufar avrebbe risposto a Giordano, cercando di spiegare che per lei la rottura non è facile da digerire e che si sente a volte molto confusa, lontana dalla realtà.

Giordano e Nilufar news dopo la rottura: i messaggi

“Pure secondo me è come dico io”, ha scritto Giordano Mazzocchi su Instagram; a pochi minuti da questa frase, sono comparse quelle di Nilufar Addati: “Mezz’ora che penso a cosa potrei scrivere. Ho scritto poemi e li ho cancellati, ho scritto tante cose diverse ma nulla mi convinceva veramente. Quindi mi sa che stavolta va così”. Nilufar vorrebbe provare ad avere un nuovo approccio con Giordano? Questo suo sfogo ci fa capire meglio quello che sta provando in quest’ultimo periodo: “Non so voi, però io a volte mi sento diversa, incompresa, appartenente a un altro mondo”. Guai però a dirle che sta insieme a un altro ragazzo!

C’è una lontananza siderale tra Giordano e Nilufar di Uomini e Donne. Non si seguono nemmeno più su Instagram. Hanno riprovato a far funzionare la loro relazione, ma non c’è stato verso. Al settimo cielo, invece, Sossio e Ursula: adesso hanno sorpreso per quel matrimonio che sarebbe avvenuto in gran segreto!