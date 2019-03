Nilufar Addati sbotta: lo sfogo dopo il gossip sul presunto nuovo fidanzato

Uomini e Donne, Nilufar perde la pazienza: lo sfogo sui social dopo il gossip sul presunto nuovo fidanzato

Nilufar Addati ha un nuovo fidanzato? Il suo cuore è tornato a battere per un altro uomo dopo la fine della storia con Giordano Mazzocchi o, forse, oggi i fan della coppia fanno bene a sperare – ancora – in un possibile ritorno di fiamma tra i due? Queste sono tutte domande che i telespettatori di Uomini e Donne si stanno facendo in questi giorni. Come se non bastasse, inoltre, a scatenare il gossip sull’ex tronista sono arrivati tutta una serie di segnalazioni ed articoli che la vedrebbero talvolta di nuovo vicina e Giordano e talvolta insieme a possibili nuovi fidanzati. Venuta a corrente di ciò, allora, Nilufar ha pensato bene di mettere le cose in chiaro. La Addati, pubblicando alcuni video su Instagram, irritata e infastidita ha provato a mettere a tacere le voci sul suo conto.

“A proposito dei numerosissimi articoli che leggo, in cui vengo taggata e che mi mandano in direct: avvistamenti, si sono visti, incontrati, chi è tornato con chi e ritorni di fiamma vari…no! Nessuno è tornato con nessuno” ha ribadito Nilufar Addati su Instagram stories. Con le sue parole, come alcuni hanno notato, l’ex tronista è apparsa decisaa negare un eventuale “Ritorno di fiamma” con Giordano. Con la stessa risolutezza, però, Nilufar ha negato (tutte le volte che ha potuto) eventuali nuove frequentazioni. La stessa, per esempio, aveva risposto a tono a chi aveva scritto su Instagram di un flirt in corso tra di lei e Vittorio Parigini (ex ragazzo di Sara Affi Fella). “Parigini? Mi scrive, mai risposto” ha commentato Nilufar.

Uomini e Donne: Nilufar fidanzata? La Addati chiarisce quali sono gli attuali rapporti con l’ex corteggiatore Simone Cipolloni

Alcuni fan di Uomini e Donne, sopratutto quelli più attivi sui social, in questi giorni hanno scritto a Nilufar di avere il sospetto che tra lei e l’ex corteggiatore Simone Cipolloni ci fosse qualcosa. “Simone l’ho visto mezza volta perché era venuto a Roma per un lavoro con la mia stessa agenzia” ha allora chiarito l’ex tronista.