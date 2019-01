Nilufar e Giordano sempre più distanti: l’ultimo gesto di lei delude

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sempre più lontani: l’ultimo gesto di lei delude i fan

Qualche giorno fa Nilufar Addati confermava di essere in crisi con Giordano Mazzocchi. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, rispettivamente nel ruolo di tronista e corteggiatore. Dopo diverse difficoltà da superare, hanno anche preso parte alla scorsa edizione di Temptation Island Vip. Proprio qui la coppia era riuscita a consolidare il loro amore di fronte a tutta Italia. Ma ecco che, a distanza di qualche mese, Nilufar e Giordano sono nuovamente in crisi. A confermarlo sono i social, sui quali non compaiono più insieme. Dopo le molteplici domande poste dal pubblico, la Addati ha confermato di stare vivendo un periodo “no” con l’ex corteggiatore. Una conferma che i fan non hanno preso molto bene. Infatti, sono tantissimi i messaggi che stanno ricevendo entrambi in questi giorni. Il pubblico che li segue è abbastanza preoccupato e teme che la loro storia d’amore possa presto finire definitivamente. Ed ecco che ora un altro gesto di Nilufar sembra aver mandato i fan in tilt.

Nilufar e Giordano: tra loro è finita? La Addati fa un gesto inaspettato

Nilufar ha confermato la crisi con Giordano, ma non solo, ora un suo gesto sembra voler far diminuire le speranze dei fan. In queste ultime ore, la pagina di Instagram della coppia (giordano_nilufar) ha fatto sapere che la Addati ha tolto il suo segui: “Si è vero, purtroppo Nilu non ci segue più. Che tristezza”. Dunque, l’ex tronista ha deciso di non seguire più il profilo dedicato alla sua storia con Giordano. Ma qual è il reale motivo? Il pubblico non può non pensare che Nilufar ha smesso di seguire la pagina perché la relazione potrebbe ormai essere giunta al capolinea. Nonostante ciò, sono tanti ancora i fan che continuano a sperare. Infatti, alcuni sono convinti che presto li rivedremo insieme, più felici che mai.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: i fan non perdono le speranze

Non conosciamo il motivo per cui Nilufar avrebbe smesso di seguire la pagina che parlava della sua storia con Giordano. Sicuramente questo suo ultimi gesto non rassicura i fan della coppia, ma ancora bisogna attendere per comprendere cosa accadrà. Ad esempio, qualche mese fa abbiamo assistito alla profonda crisi di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, che ora sono tornati finalmente a sorridere insieme.