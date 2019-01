Nilufar e Giordano, silenzio rotto: crisi profonda. “Avevate già capito”

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, silenzio rotto: è crisi senza fine per la coppia. La diretta fiume dell’ex tronista: “L’avevate capito tutti”

Dopo giorni di silenzio, in cui si sono rincorse tantissime voci, finalmente Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati sono intervenuti per chiarire cosa sta succedendo alla loro relazione. E purtroppo le notizie non sono buone: è crisi profonda. A parlare, attraverso una diretta fiume su Instagram, è stata l’ex tronista, che ha specificato di essersi messa d’accordo con Giordano e, quindi, di parlare anche per bocca sua. “L’ho sentito al telefono poco fa. Faccio questa diretta io, ma è come se parlasse anche lui che ora è al lavoro”, ha esordito Nilufar, aggiungendo: “Ho letto un po’ di cose che mi hanno provocato dispiacere. Però comprendo perché molti di voi hanno scritto che noi non vi stiamo rispettando e vi stiamo snobbando”. Addati, a questo punto, passa a spiegare nel dettaglio cosa sta realmente accadendo alla love story.

Giordano e Nilufar: la verità della coppia di Uomini e Donne sulla relazione

Prima Nilufar chiarisce che non c’è in corso alcuna tattica del silenzio per far aumentare volutamente le chiacchiere attorno alla storia, poi si rivolge ai fan: “Io, anzi ‘noi’ vi rispettiamo al cento per cento. Io vi sarò sempre infinitamente grata per quello che avete fatto per me. Anche ‘Noi’ come coppia non vi saremo mai abbastanza grati per quello che avete fatto. Meritate rispetto”. Dunque si arriva al capitolo crisi: “Io e Giò stiamo affrontando un momento no. Non è una situazione definita in questo momento”. Perché non è stato detto nulla nelle ultime due settimane? “Perché non sappiamo cosa dirvi in questo momento. La situazione non è definita e quando lo sarà voi sarete i primi a saperlo da parte nostra”.

“Avrei evitato di parlare anche oggi se devo essere sincera, per evitare pressioni”

“Stiamo vivendo un momento no come qualsiasi coppia. Ci siamo fidanzati davanti a voi e quindi a voi va il nostro rispetto. Era ovvio, l’avete capito praticamente tutti che il momento è strano”, confessa sempre Nilufar che torna a sottolineare che i fan non sono stati informati semplicemente perché tutt’ora lei e Mazzocchi non sanno precisamente cosa fare e dire. “Avrei evitato di parlare anche oggi se devo essere sincera, per evitare pressioni”. Poi la scelta di svelarsi per il rispetto dei loro seguaci. Ci sono in ballo particolari torti nella coppia? “Niente di grave, nessun torto da parte di nessuno”, specifica, lanciando un appello: “Vi chiedo comprensione e di renderci il momento meno stressante. Fare meno congetture. Abbiamo deciso insieme di dire questa cosa”. Infine la risposta a chi sostiene che nonostante la situazione sia delicata, lei appaia comunque felice: “Non mi vedrete mai sfogarmi nelle Stories. Sono momenti che tengo per me…. Dateci tempo per favore”.