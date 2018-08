Nilufar e Giordano, Nicolò Ferrari: “Ecco perché continuo a parlare di loro”

Nilufar e Giordano, Nicolò Federico Ferrari spiega perché continua a parlare della coppia di Uomini e Donne

Nuova polemica per Nicolò Federico Ferrari, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il ragazzo è finito di nuovo al centro delle critiche per via delle sue recenti parole su Nilufar e Giordano e la loro prossima partecipazione a Temptation Island Vip. Dichiarazioni che il giovane lanciato da Riccanza ha rilasciato in una storia di Instagram solo ed esclusivamente perché interpellato dai follower. E proprio per questo che Nicolò ci ha tenuto a ribadire che se parla della coppia è solo perché viene sollecitato a farlo. Da tempo, ormai, non nutre più alcun tipo di sentimento per l’ex tronista italo-persiana. “Se voi mi fate delle domande, io rispondo a tutto. Non ho nessuna voglia di censurarmi. Degli articoli che poi ne vengono tratti non li richiedo io, non ci guadagno nulla e non li scrivo io. Se non vi vanno bene andate dai diretti interessati a chiedere di non scriverli più”, ha detto il diretto interessato in tono polemico, come si può vedere nel video più in basso.

Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip: cosa ha detto Nicolò Federico Ferrari

“Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip? Auguro loro buona fortuna, che a T.I. serve sempre”, ha dichiarato qualche giorno fa Nicolò Federico Ferrari a proposito del prossimo impegno della coppia di Uomini e Donne. Impegno che i diretti interessati stanno affrontando con un pizzico di paura, come confessato di recente dal Mazzocchi. “Io non sono troppo convinto. Mi fa un po’ paura. Non sono un fidanzato modello. Non ho mai avuto una relazione importante e stabile e sono impreparato. Spesso sono fuori e non riesco a darle le attenzioni che vorrebbe e che si meriterebbe. Non posso poi nascondere che Nilufar è molto gelosa…”, ha confidato il maestro di sci.