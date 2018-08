Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip: Nicolò dice la sua

Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip: arrivano le parole di Nicolò Ferrara

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi parteciperanno a Temptation Island Vip. Si tratta ufficialmente di una delle coppie che metteranno alla prova il loro amore sull’isola delle tentazioni. Ed ecco che arriva l’opinione di Nicolò Ferrari. Ricordiamo che quest’ultimo è stato uno dei corteggiatori di Nilufar a Uomini e Donne. Insieme a Giordano è arrivato sino al giorno della scelta, durante il quale però non ha avuto la meglio. Infatti, l’ex tronista ha deciso di uscire dal programma insieme al Mazzocchi. Da ormai qualche mese formano una coppia e continuano a far sognare i fan. Il Ferrari ovviamente sperava di poter iniziare una conoscenza con Nilufar fuori dal programma, così però non è stato. E mentre è stata resa ufficiale la partecipazione della coppia alla versione Vip del reality delle tentazioni, ecco che i telespettatori si chiedono cosa ne pensa Nicolò e se mai guarderà le puntate.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi mettono alla prova il loro amore: Nicolò Ferrari seguirà il reality

Nicolò guarderà sicuramente Nilufar e Giordano mettere alla prova il loro amore nel corso del reality delle tentazioni. È lui stesso a confermarlo rispondendo a una domanda su Instagram. “Ovvio e che se li perde”, ha rivelato il Ferrari. Qualche fan gli ha anche chiesto cosa ne pensa della partecipazione di questa neo coppia. Nicolò non si è fatto troppi problemi a dire la sua e ha risposto: “Beh auguro a loro buona fortuna, che a TI serve sempre”. Così, il Ferrari dà il suo in bocca a lupo a Nilufar e Giordano. Sono molti i fan che temono che per la coppia sia un pericolo partecipare a questo reality. Sono diverse le coppie che, in questi anni, hanno chiuso la loro relazione attraverso il programma. A Temptation Island tutto può succedere!

Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip: Nicolò augura loro buona fortuna

Nessun rancore, dunque, da parte di Nicolò nei confronti di Nilufar e Giordano. Anzi, l’ex corteggiatore augura loro buona fortuna. Mentre tanti fan temono per questa coppia, molti altri sono convinti che riusciranno a superare anche questa prova d’amore. In questi mesi, i due hanno dimostrato di essere molto innamorati e felici. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà a Nilufar e a Giordano nel reality delle tentazioni. Insieme a loro anche altri volti già noti metteranno alla prova il loro amore.