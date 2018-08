Nilufar e Giordano lasciano insieme Temptation Island Vip: parla Luigi

Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano restano insieme: Luigi Mastroianni ne è convinto

È ufficialmente iniziata l’avventura di Nilufar e Giordano di Uomini e Donne a Temptation Island Vip. La coppia riuscirà a resistere alla tentazioni del programma di Simona Ventura? Luigi Mastroianni ne è convinto: l’ex tronista italo-persiana e l’ex corteggiatore romano usciranno dal villaggio sardo più uniti e forti di prima! L’ex scelta di Sara Affi Fella è da sempre molto vicino alla coppia e, a poche ore dall’inizio delle registrazioni, ha voluto esprimere un proprio parere. “Non sono assolutamente preoccupato per loro! Anzi, penso che da quest’esperienza usciranno più uniti di prima”, ha assicurato il deejay siciliano, che con Giordano ha stretto un legame fraterno.

La scelta di Nilufar e Giordano prima di Temptation Island Vip

Prima di partire per la Sardegna, dove viene girato Temptation Island Vip, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno deciso di trascorrere qualche giornata di relax a Ischia. Con i due pure i genitori dell’ex corteggiatrice di Mattia Marciano, che adorano letteralmente il maestro di sci. Non è mancato poi da parte di Nilufar un ultimo messaggio ai follower prima dell’addio momentaneo ai social network. “Noi vi salutiamo così. Ci vediamo tra un po’, sempre così o forse un po’ di più”, ha scritto la ventenne, condividendo un romantico scatto col fidanzato.

Nilufar Addati sta per incontrare di nuovo Nicolò Ferrari

A Temptation Island Vip Nilufar sta per incontrare una sua vecchia conoscenza: Nicolò Federico Ferrari, entrato nel cast in qualità di tentatore. Quest’ultimo ha corteggiato l’Addati per mesi a Uomini e Donne ma alla fine non è stato scelto. Al Trono Classico non sono mancati tra i due momenti di intimità: la passione riesploderà in Sardegna? O l’amore per Giordano sarà più forte di tutto e tutti? Chi vivrà, vedrà!