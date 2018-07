Nilufar Addati contro Oronzo di Temptation Island

Lunedì 9 luglio 2018 è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. A far discutere al debutto è stata la coppia formata da Oronzo e Valentina, visto che lui ha subito fatto amicizia con alcune tentatrici nel villaggio, facendo scatenare la gelosia della fidanzata. Tante le critiche che sono arrivate attraverso i social network ad Oronzo e tra questi anche i commenti di Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, attraverso il suo profilo Twitter. “No vabbè oronzooooo cosa fai”, “Oronzo o Ostron*o? Questo è il dilemma”.

Temptation Island: Oronzo e Valentina si lasciano

Valentina ha poi deciso di far ingelosire Oronzo, sotto consiglio delle sue compagne di viaggio. E così ha organizzato una finta uscita con uno dei tentatori proprio per farlo ingelosire. Operazione riuscita. Lui si è arrabbiato, ha pianto e ha prontamente chiesto un falò immediato di confronto. Proprio per questo cambiamento, anche la stessa Nilufar ci ha ripensato. “Sono bipolare Oronzo mi sta facendo tenerezza aiuto”, ha commentato successivamente sempre sul suo profilo Twitter. Alla fine non è andata nel migliore dei modi per Oronzo: al confronto con la fidanzata lei ha deciso di pensare al suo bene. Finalmente mettere davanti se stessa e non lui. Così nonostante il grande amore da 11 anni, ha scelto di uscire di scena da sola e di lasciarlo.

Nilufar Addati: nuove critiche per l’ex tronista

Le parole usate dall’ex tronista di Uomini e Donne hanno creato scalpore sul web. Tutta colpa di quello che è accaduto al termine della sua esperienza nel programma di Canale 5. La ragazza ha infatti confessato di aver preso in giro tutti durante la sua partecipazione alla trasmissione: si era messa d’accordo con un ragazzo che stava frequentando (Stefano Guglielmini) e l’aveva convinto a presentarsi come corteggiatore per poi sceglierlo. Alla fine però lui non è stato più al gioco e lei ha scelto Giordano Mazzocchi, ma Stefano l’ha smascherata. “Posso sapere perché non potrei scrivere un commento ironico? Non ho mai tradito il mio fidanzato, qui c’è gente che tradisce mogli o mariti con figli di mezzo. Ho chiesto scusa, continuo a subire le conseguenze di quello che è successo e non mi lamento perché ho sbagliato sotto parecchi fronti e non ho mai aperto bocca su questo. Chi è senza peccato scagli la prima pietra“.