Nicolò Zaniolo, silenzio rotto: stop al chiacchiericcio sulla sua vita privata

L’addio ai social di Nicolò Zaniolo è durato poco, una manciata di giorni. Il calciatore oggi ha rotto il silenzio ed è tornato a pubblicare, ma ha cambiato decisamente registro: solo messaggi sportivi e niente vita privata. Infatti tra le Stories ‘fresche fresche’ messe su Instagram nelle scorse ore ha postato un “Tutti uniti per una settimana da Roma” in vista del derby della Capitale previsto per venerdì 15 gennaio. Nessun accenno a Madalina Ghenea e nemmeno alla sua ex Sara Scaperrotta che, come è noto, è rimasta incinta proprio dell’atleta.

Zaniolo non sarà in campo venerdì (è ancora alle prese con dei problemi fisici). Sarà però in tribuna, pronto a sostenere i compagni giallorossi fuori dal campo. E Madalina? Che fine ha fatto? Il presunto flirt sarebbe durato pochissimi giorni, laddove ci sia stato. La stessa modella rumena dopo che è scoppiato il finimondo – quando si è saputo che l’ex di Nicolò, Sara, era incinta – si è affrettata a dichiarare che con l’asso della Roma condivide una bella amicizia e nulla più.

In mezzo a questo ‘rumoroso’ e ‘delicato’ triangolo sono emerse una marea di voci, pure quelle dei familiari di Zaniolo e Sara. La zia di quest’ultima è stata durissima nei confronti dell‘ex della nipote. Ha infatti rilasciato esternazioni che non solo hanno preso di mira Nicolò ma pure la sua famiglia. Non è tardata ad arrivare la risposta della madre del calciatore, Francesca Costa, che ha rigettato la versione che la Scaperrotta non sarebbe stata ben vista dalla ‘family’ Zaniolo.

Sempre Francesca si è poi inviperita leggendo sui giornali delle parole a lei attribuite riferite alla Ghenea. “Tieni giù le mani da mio figlio”, ha scritto qualcuno affermando che tale sfogo fosse stato pronunciato dalla signora Costa che invece ha bollato il tutto come fake news.

In cotanto proliferare di voci è mancata quella più importante, vale a dire quella di Sara. La giovane è assai provata da tutta la vicenda (prima ha visto naufragare la storia in cui credeva mentre era incinta, poi è stata suo malgrado travolta dal clamore mediatico). La ragazza si è così raccolta in un saggio silenzio, preferendo non gettare sul fuoco più benzina di quel che già c’era.