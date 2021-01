Zaniolo, la madre furiosa: “Mai dette quelle parole su Madalina Ghenea”

Nonostante gli appelli dei diretti interessati si continua a parlare di Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea. Nei giorni scorsi il settimanale Oggi aveva riportato delle presunte dichiarazioni di Francesca Costa, la madre del pupillo della Roma. Secondo quanto si leggeva sulla rivista la donna era furiosa per questa nuova relazione del figlio e avrebbe addirittura chiesto alla modella e attrice rumena di “tenere giù le mani” da Zaniolo, tra i calciatori italiani più promettenti. Parole forti che hanno prontamente fatto il giro del web.

Ebbene, tutto falso e Francesca Costa, in questo periodo molto attenta alla serenità del figlio alle prese sì con le malelingue ma pure con un infortunio al ginocchio, ci ha tenuto a precisare la questione sui social network:

“Io non ho assolutamente rilasciato alcun tipo di intervista. Sono parole che non mi appartengono e che non ho mai detto, una notizia completamente falsa. Provvederò al più presto a far cessare queste fake news”

La madre di Nicolò Zaniolo ha puntualizzato:

“Nessuno mi ha contattata tramite amici e io non ho mai detto a nessuno questa frase. Vorrei aver già finito di parlare da giorni, ma mi trovo costretta a farlo visto che non finiscono di raccontare bugie”

Nessun commento sull’ultima vicenda è arrivato da parte del calciatore e di Madalina Ghenea. Il primo ha temporaneamente chiuso tutti i suoi account social, stanco di haters e leoni da tastiera. La seconda è concentrata sulla sua vita professionale e sulla figlia Charlotte, che oggi ha tre anni. La bambina è frutto del rapporto, oggi concluso, con il miliardario rumeno Matei Stratan.

I due dovevano convolare a nozze ma la distanza – lei a Milano, lui a Bucarest – li ha allontanati definitivamente. Il prossimo 12 gennaio Madalina tornerà in televisione: è entrata nel cast fisso della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, il programma comico di Rai Due condotto da Stefano De Martino. Anche Nicolà Zaniolo sogna di tornare presto sul campo: sta facendo il possibile per recuperare in fretta il suo infortufnio al ginocchio.

Nel frattempo l’ex fidanzata Sara Scaperrotta ha deciso di portare avanti la gravidanza nonostante l’addio del centrocampista. La seconda dolce attesa dopo l’aborto volontario di qualche mese fa. Rispetto al passato, però, Sara non vuole rinunciare a questo bambino.

Dal canto suo Zaniolo si è detto pronto ad assumersi ogni responsabilità e a crescere questo figlio al di là della separazione dall’ex fidanzata, che ha appena venti anni ed è una normale studentessa di Comunicazione.