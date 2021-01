Madalina Ghenea torna in tv con Stefano De Martino dopo il caos Zaniolo

Madalina Ghenea approda a Stasera tutto è possibile. Il game show di Rai Due ripartirà il prossimo martedì 12 gennaio e sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Stefano De Martino. È stato proprio l’ex marito di Belen Rodriguez ad annunciare la presenza della collega rumena nella nuova edizione del divertente programma. A quanto pare Madalina sarà tra le presenze fisse del cast.

Queste le parole di Stefano De Martino a proposito delle novità di Stasera tutto è possibile:

“Oltre a me, a Biagio Izzo e a Francesco Paolantoni, abbiamo fatto innesti nel cast, come Elettra Lamborghini e Madalina Ghenea, che interverranno nel corso delle puntate in una sfida di abilità, tra canzoni e spettacolo. A causa del Covid, purtroppo, non avremo il pubblico in studio, ma la nostra forza è la spontaneità”

È la seconda volta nel giro di un anno che Stefano De Martino si trova a condurre senza pubblico. È già successo la scorsa estate quando ha presentato Made in Sud con Fatima Trotta in uno studio praticamente vuoto. Ma nonostante le difficoltà l’ex ballerino di Amici vuole affermarsi sempre più nella conduzione e cerca di ispirarsi ad uno dei suoi miti, Renzo Arbore.

“Tutti noi del cast non abbiamo un copione scritto ma solo una scaletta e dunque ci lasciamo andare all’improvvisazione. Ogni tanto mi rivedo i suoi show, come indietro tutta!, e per me sono una vera e propria scuola”

Nel mese di gennaio Stefano De Martino sarà protagonista anche di una puntata di Che Dio ci aiuti 6. Il 31enne è stato chiamato ad indossare i panni di se stesso accanto a Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Proposta che De Martino ha subito accettato, instaurando un ottimo feeling con le protagoniste della fiction di Rai Uno.

E la vita privata? Tutto tace. Non si hanno notizie certe sulla sfera personale di Stefano De Martino. Qualche tempo fa è stato paparazzato in compagnia della top model Mariacarla Boscono ma su quelle foto i diretti interessati non hanno mai proferito parola.

De Martino ha assicurato che quando sarà davvero coinvolto in una nuova relazione amorosa sarà il primo a comunicarlo ai suoi numerosi fan e follower. È single anche Madalina Ghenea, che ha seccamente smentito i pettegolezzi circa il suo rapporto con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo.

Stasera tutto è possibile è un grande opportunità per Madalina Ghenea. Tranne qualche intervista la sua ultima apparizione televisiva risale al 2016, quando è stata scelta da Carlo Conti come valletta del Festival di Sanremo insieme a Virginia Raffaele e Gabriel Garko.