Madalina Ghenea, nuove parole su Zaniolo: “Bravissimo ragazzo ma…”

Continua a tenere banco la presunta liaison tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo. Dopo aver smentito tutto, mettendo in mezzo i suoi legali, la modella di Bucarest ha rilasciato nuove dichiarazioni sul calciatore della Roma, 12 anni più giovane. Madalina ha fatto chiarezza sui cuori lasciati sull’account social dello sportivo e sulla famosa storia Instagram in cui ha taggato Zaniolo, segno che per molti i due erano usciti ufficialmente allo scoperto.

“Ragazzi, occhio a mettere i cuori perché per la maggior parte delle persone risulteremo congiunti”, ha premesso ironicamente Madalina Ghenea in una storia di Instagram. Con queste parole la 33enne ha voluto puntualizzare che non sempre lasciare like o cuoricini ad una persona sui social network significa che c’è una relazione in corso. E per questo la Ghenea ha voluto ribadire che con Zaniolo c’è sempre stata solo una bella amicizia e nulla più.

“Di solito io mi fidanzo dopo almeno un anno di conoscenza e non dopo 25 giorni”, ha poi precisato Madalina Ghenea. Nel curriculum sentimentale dell’ex valletta di Sanremo 2016 diverse storie importanti. Quella con gli attori Gerard Butler e Michael Fassbender, con lo stilista Philipp Plein e con il miliardario rumeno Matei Stratan, che nel 2017 l’ha resa madre della piccola Charlotte.

Infine Madalina Ghena ha condiviso un’altra storia Instagram per chiarire la situazione su Zaniolo, che tanto sta facendo discutere da giorni:

“Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento e lo sanno tutti. Così come ha scritto lui, lo scrivo anche io, sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati”

Dopo che Madalina Ghenea ha assicurato di non essere la nuova fidanzata di Zaniolo, Nicolò si è trincerato dietro un pesante silenzio stampa. La sua situazione privata e professionale non è delle migliori. L’ex compagna Sara Scaperrotta è incinta per la seconda volta dopo l’aborto di sette mesi fa. I due si sono lasciati prima di scoprire della nuova gravidanza.

Nicolò Zaniolo si è detto pronto ad assumersi tutte le sue responsabilità ma Sara e la sua famiglia hanno iniziato una battaglia mediatica contro il pupillo giallorosso. Sul fronte lavorativo non va meglio: Zaniolo è fermo da settimane a causa di un infortunio al ginocchio. Intanto la madre Francesca Costa si è detta preoccupata dell’intera vicenda.

Non solo, la donna – vista anche a Le Iene – ha pubblicamente ammesso di non apprezzare il legame che si è instaurato tra il figlio e Madalina Ghenea.