Nicolò Zaniolo, piove sul bagnato: burrasca gossippara e positivo al Covid

Un periodo non semplice per il calciatore della Roma, che dopo essere stato travolto dal gossip oggi deve affrontare anche la sfida col Coronavirus

Nicolò Zaniolo ha preso il Covid. Il calciatore sta attraversando uno dei periodo più burrascosi della sua vita forse, di sicuro poco tranquillo. Il mondo del gossip non lo lascia in pace, la sua vita sentimentale sta vivendo dei forti scossoni e adesso anche lo stop sul campo. Zaniolo è risultato positivo al Coronavirus e lo ha annunciato lui in prima persona su Instagram. Una notizia che sta preoccupando un po’ il popolo giallorosso, ma d’altronde sono situazioni con cui tutte le squadre di calcio stanno facendo i conti.

Il tampone a cui si è sottoposto stamattina ha dato esito positivo, quindi Zaniolo al momento si trova in isolamento a casa sua. Come sta? Per fortuna bene: al momento infatti è asintomatico e ha tenuto a specificarlo. Anche per rassicurare i tanti fan. Naturalmente lui spera di tornare presto ad allenarsi insieme ai suoi compagni. In attesa di negativizzarsi e di tornare a Trigoria, però, si godrà lo spettacolo delle partite da casa e sempre pronto a supportare la squadra. “Farò il tifo per i miei compagni da casa”, ha scritto a fine messaggio.

Non ha aggiunto altro nel suo post su Instagram, ma la Roma non ha fatto mancare il suo sostegno: “Forza Nicolò”, si legge sul profilo Twitter del club. Adesso Nicolò spera di potersi rimettere in fretta e che il tampone negativo non tardi ad arrivare. Una notizia che a tanti ha fatto dire che piove sul bagnato, dato che da settimane ormai Zaniolo è sulla bocca di tutti. E non solo per le sue prestazioni sul campo.

Nicolo Zaniolo e il gossip, tra un figlio in arrivo e il caos Madalina Ghenea

Lo scorso dicembre è scoppiato il gossip su Zaniolo e Madalina Ghenea. Una notizia giunta seppure tra il calciatore e l’ex fidanzata Sara sembrava essere tornato il sereno. Fin qui nulla di eclatante, ma la situazione è precipitata quando è saltato fuori che proprio Sara sarebbe in dolce attesa e intanto è esploso anche il caos con la Ghenea. Tra una conferma e una smentita del gossip, alla fine Madalina ha spiegato che si sarebbe trattato di un malinteso. Solo i diretti interessati, però, sanno cosa è veramente successo.