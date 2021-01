Madalina Ghenea, inizio del gossip con Zaniolo: “È stato il mio manager”

Madalina Ghenea torna a parlare di Nicolò Zaniolo e del loro presunto flirt, dando una spiegazione a quanto accaduto nelle settimane precedenti. Proprio la modella sembrava aver confermato che tra loro ci fosse una relazione, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Madalina con una Storia ben precisa e con la complicità del calciatore della Roma accendeva il gossip intorno a questo presunto flirt. Come? Rispondendo a una domanda che proprio Nicolò le avrebbe fatto: “Ti posso baciare tutto il tempo?”. Lei rispose in modo positivo: “Tu che dici?”. Proprio questo piccolo scambio di domanda e risposta, lo scorso 28 dicembre, sembrava essere una conferma alle voci che giravano circa la loro presunta relazione. Infatti, Madalina non aveva lasciato spazio a dubbi, tanto che aveva taggato nella sua Storia Zaniolo.

Ma le cose sono decisamente cambiate nei giorni seguenti ed entrambi sono finiti in una bufera mediatica. A questo punto, la Ghenea ci tiene a fare una precisazione su quanto accaduto sui social. La modella romena, proprio riguardo alla sua risposta, dichiara che a scrivere era il suo manager, colui che gestisce la sua pagina Instagram. Madalina fa ora sapere di aver lasciato a lui la gestione del suo account ufficiale sul social network, poiché non aveva tempo. Non solo, ammette di non sapere gestire bene la sua pagina. Detto ciò, la Ghenea parla in generale della pericolosità dei social. Sono tantissimi anni che lavora e ha ricevuto molte volte delle critiche. A lei va benissimo, in quanto sa che possono essere costruttive e possono aiutarla a migliorare.

Ma ci tiene a fare un appunto: “Un po’ di freno nell’essere cattivi senza conoscere i dettagli”. In particolare, Madalina chiede agli utenti di non giudicare e di non scrivere cattiverie senza conoscere i dettagli. Infine, fa presente che vi sono persone che amano ingrandire e trasformare piccoli dettagli.

Nel frattempo, Zaniolo decide di tornare sui social. Lo scorso 3 dicembre il trequartista giallorosso aveva fatto sapere di voler disattivare il suo account Instagram, proprio per evitare di alimentare le polemiche nate fuori dal campo. Ora, però, dopo sette giorni Nicolò sceglie di infiammare il derby e di dare sostegno alla sua squadra, attraverso il suo profilo social.