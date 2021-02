Nicolò Zaniolo inarrestabile: il calciatore entra nel mondo della moda

Il centrocampista della Roma, in attesa di tornare sul campo di calcio, non rimane nell’ombra e diventa modello per Dolce e Gabbana; inoltre, insieme a sua madre passa alle querele

Tutti i riflettori sembrano essere puntati su Nicolò Zaniolo. In attesa di tornare in campo, diventa un grande protagonista del mondo del gossip e non solo. Infatti, in queste ultime ore è uscito fuori che il centrocampista della Roma ha svolto un servizio fotografico per Dolce e Gabbana. Il giovane talento si concentra così anche in altre attività fuori dal campo di calcio. Tra queste ora vi è anche quella dedicata al mondo della moda. Il servizio fotografico esce oggi sulla rivista Icon. Ma non è questa l’unica notizia che vede Zaniolo al centro della scena. Come riporta Calciomercato, Nicolò e sua madre Francesca agiranno legalmente contro un sito web e un settimanale.

A detta dei due, entrambi avrebbero causato dei danni d’immagine. Se ci sarà un risarcimento, verrà devoluto in beneficenza. Ciò sta accadendo a causa del gossip che lo vede protagonista insieme alla storica fidanzata Sara Scaperrotta, la quale attende da lui un figlio. Questa situazione aveva visto al centro della scena anche Madalina Ghenea, che poi si è subito fatta da parte. E mentre ha fatto intendere di voler allontanarsi dal mondo del gossip, ecco che Zaniolo posa come modello. Un’altra novità per il centrocampista, che proprio oggi si ritrova a effettuare una visita medica a Villa Stuart, con l’obbiettivo di ottenere nuovamente la possibilità di tornare sul campo.

Dopo l’infortunio e dopo aver essere risultato positivo al Coronavirus, Zaniolo attende di tornare ad allenarsi. Scendendo nel dettaglio, potrà fare ritorno sul campo a Trigodia, dove continuerà il recupero dall’infortunio al legamento crociato. Il suo ritorno ufficiale in campo dovrebbe avvenire, però, solo nel prossimo mese di aprile. Nonostante non abbia avuto più l’opportunità di dedicarsi alla sua passione, Nicolò non è di certo rimasto nell’ombra. Solo qualche giorno fa, tornava al centro della scena per le ultime news sulla gravidanza della sua ex Sara.

In particolare, sono stati svelati il presunto nome del primogenito di Zaniolo e il periodo in cui dovrebbe nascere. Non solo, la scorsa settimana sui social gli utenti l’hanno nuovamente reso protagonista quando Ciro Immobile è stato ospite a C’è posta per te con la moglie Jessica.