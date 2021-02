Immobile a C’è posta per te: scoppia la polemica, spunta Zaniolo

Ciro Immobile è tornato a C’è posta per te con la moglie Jessica Melena. L’attaccante della Lazio è stato ospite della puntata in onda su Canale 5 sabato 6 febbraio dopo l’esperienza positiva del 2020. Il calciatore è stato invitato da Maria De Filippi per la storia di Elena, una donna che ha perso il suo compagno – tifoso biancoceleste – a causa di un incidente stradale. Il povero Fabrizio ha lasciato due bambine, Elenoire e Vittoria. Il nome della secondogenita è un omaggio alla Lazio, visto che nell’inno della squadra è presente proprio la parola “vittoria”.

Fabrizio era una grande tifoso laziale e alla sua morte Elena ha voluto la bandiera della Lazio sulla bara e decorazioni con palloncini bianchi e celesti. A scrivere alla redazione del programma di Canale 5 sono stati i fratelli e la mamma di Elena, che hanno voluto far conoscere alla giovane il suo idolo. Immobile e la moglie sono rimasti molto colpiti dalla storia di Elena e dalla tragedia che ha travolto e cambiato per sempre la vita della ragazza.

La coppia ha cercato con la sua presenza di spronare la giovane a non mollare e ad andare avanti nonostante la scomparsa del compagno. Ciro e Jessica hanno poi omaggiato Elena di molteplici regali, tra cui vestiti e giochi per le figlie e una vacanza in montagna di tre giorni. Un regalo è arrivato pure da parte di Maria De Filippi, che ha donato a Elena un suo vestito.

Immobile e la moglie a C’è posta per te: il regalo fa discutere

Un mix di regali che, a detta di qualcuno, sarebbe stato insufficiente. E subito è scattato il paragone tra Ciro Immobile e Nicolò Zaniolo. Quest’ultimo è stato ospite a C’è posta per te con la madre Francesca Costa la settimana scorsa. Zaniolo ha sborsato spontaneamente un sostanzioso assegno che ha fatto scalpore. Un’eccessiva differenza tra i due che ha portato i rispettivi tifosi, ma anche i semplici telespettatori, a scontrarsi sui social network.

“Elena hai scelto la squadra sbagliata. A quest’ora Zaniolo ti avrebbe riempita d’oro altro che sto braccino di Immobile”, ha insinuato una follower su Twitter. Più ironico qualcun altro: “Dopo aver visto la cifra che Zaniolo ha regalato la scorsa puntata e dopo aver visto il regalo che le ha fatto Immobile questa sera le figlie le farà diventare di sicuro della Roma”.

Non è mancato chi ha preso le parti dello sportivo napoletano: “Immobile non ha bisogno di fare gesti plateali, non gli interessa andare a C’è posta per te per staccare un assegno e far parlare la gente. Immobile fa in silenzio e va in tv perché oltre a piacergli l’ambiente gli piace confrontarsi con persone normali”.