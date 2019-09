Nicolò Ferrari torna a Riccanza ma è tutto diverso: l’ex corteggiatore ricomincia così

Riccanza Deluxe, torna Nicolò Ferrari: il ritorno dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne in tv

Nicolò Ferrari torna a Riccanza! Il programma di Mtv è pronto a riaccogliere uno dei protagonisti della prima edizione, così come il suo pubblico. Nicolò era molto amato durante le puntate che lo vedevano protagonista, soprattutto per la sua amicizia con Farid Shirvani. La quarta stagione di Riccanza però non sarà come ve la aspettate! Alcuni volti del reality show sono apparsi sui loro profili Instagram ad annunciare il ritorno di Riccanza 4, ma hanno anche parlato della novità. La quarta stagione si chiamerà infatti Riccanza Deluxe e di sicuro non mancheranno le novità. Deluxe forse sta per “ritorno dei volti più amati”? Non proprio, ce ne saranno anche di nuovi.

Nicolò Ferrari torna a Riccanza: il video con Farid e le sorelle Giorgia e Alessia

Una delle due sorelle Morosi Visentin, Giorgia, ha postato delle stories su Instagram in cui è insieme ad Alessia, Nicolò e Farid. Esattamente, Nicolò è nel cast di Riccanza 4! Anche lui comunque ha postato dei video dal set, riprendendo la villa in cui stanno girando oggi. La villa in questione non è altro che la villa in cui Farid ha accolto i protagonisti della passata edizione e c’era stata qualche festa! “Stiamo tornando”, hanno detto i quattro in coro, aggiungendo che torneranno molto presto. Poco dopo hanno annunciato che si tratta di Riccanza Deluxe, anche se potremmo ugualmente parlare di Riccanza 4. Qualcosa comunque cambierà: “Ci vedrete in una veste tutta nuova”, ha aggiunto Giorgia Morosi Visentin.

Riccanza Deluxe cast, oltre a Nicolò Ferrari ci sarà anche Aaron Nielsen

Il ritorno di Nicolò Ferrari nel cast di Riccanza Deluxe non sarà l’unica novità, perché scorrendo le stories dei protagonisti abbiamo notato un altro volto noto! Si tratta di Aaron Nielsen, che abbiamo conosciuto nell’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Rivedremo anche il cugino di Andrea Damante tra i protagonisti? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che l’appuntamento con Riccanza Deluxe su Mtv è a partire da martedì 8 ottobre, alle ore 22.