Nicolò Ferrari e Giulia Cavaglià insieme? Avvistati: scrive lui (e su Lorenzo Riccardi…)

Giulia Cavaglià e Nicolò Ferrari avvistati, la verità dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Giulia Cavaglià e Nicolò Ferrari sono finiti al centro di pettegolezzi che ci son parsi da subito assurdi per il loro contenuto: si diceva in effetti che l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex corteggiatore nonché tentatore di Nilufar Addati a Temptation Island Vip si stessero frequentando, gossip che abbiamo ritenuto piuttosto inverosimile e che infatti proprio recentemente Ferrari ha smentito senza possibilità di altre interpretazioni. “Una sera sei uscito con Giulia Cavaglià?”, gli è stato chiesto su Instagram. “Ma queste ‘notizie’ – ha risposto lui – da dove escono? Comunque no”. Smentita secca insomma per una notizia che era proprio priva di fondamenta.

I nuovi progetti di Nicolò Ferrari: programmi top secret

Nicolò ha avuto modo di parlare anche di altro nelle sue storie e non potevamo lasciare che le sue dichiarazioni passassero inosservate: il protagonista di Riccanza ha infatti parlato di altri progetti anche se – come sempre avviene in questi casi – ha sottolineato che non può dir nulla; qualcuno gli aveva chiesto se avrebbe fatto parte in futuro del cast di altri reality francesi ma lui non si è sbottonato per niente: ha accennato a questi progetti ma non è sceso nei dettagli. Poi c’è stato anche il tempo di parlare di Lorenzo Riccardi…

Nicolò Ferrari e Lorenzo Riccardi: un’amicizia che continua

I fan hanno voluto sapere qualcosa in più sul rapporto che lo lega a Riccardi, visto che da quando è finito Uomini e Donne i due sembrano essersi allontanati nonostante l’amicizia; il punto è che anche se non stanno insieme come un tempo Lorenzo e Nicolò non hanno mai litigato: “No, non ho mai litigato con Lorenzo”, queste le parole di Nicolò che tra l’altro confermano quanto già emerso un po’ di tempo fa.