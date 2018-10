Nicolò Ferrari dopo le lacrime a Temptation Island, il messaggio ai fan

Nicolò Ferrari parla dopo le lacrime a Temptation Island Vip

Abbiamo visto Nicolò Ferrari in lacrime per Nilufar Addati già a Uomini e Donne ma ieri sera a Temptation Island Vip lo ha rifatto. È evidente che l’ex corteggiatore fosse realmente interessato a Nilufar, che però anche ieri sera durante il falò ha confermato il suo amore per Giordano. Nicolò e Nilufar insieme piacciono ancora e così i fan del Ferrari non hanno potuto fare a meno di mostrargli affetto e sostegno. Lo ha fatto anche Valeria Marini tentando di consolare Nicolò mentre era in lacrime. Ha pensato di poter conquistare Nilufar vedendo i suoi problemi con Giordano, ma non è stato proprio possibile.

Il messaggio di Nicolò dopo Temptation Island

Nilufar e Giordano hanno lasciato insieme il reality show e per Nicolò è stato un duro colpo. Vederlo in lacrime ancora una volta ha commosso anche tutte le persone a lui affezionate, compresi i fan. Sono stati tanti i messaggi arrivati a Nicolò dopo Temptation Island, che su Instagram poco fa ha ringraziato tutti scrivendo: “Grazie per il tanto affetto che mi state dimostrando. Non so davvero come ringraziarvi”. Prima della puntata di ieri sera invece aveva pubblicato una frase che aveva fatto presagire cosa sarebbe successo con Nilufar: “Il più delle volte, le cose non ci capitano e basta, noi le facciamo accadere col fare ciò che facciamo e nel modo in cui siamo”.

Nicolò piange per Nilufar anche a Temptation Island Vip

Aveva confessato il suo amore per Nilufar a Uomini e Donne e lo ha confermato durante l’avventura a Temptation Island Vip, ma lei ha occhi solo per il suo Giordano: all’amore non si comanda, d’altronde. E come se non bastasse dopo il reality Nicolò ha di nuovo visto Nilufar: riuscirà a dimenticarla, di questo passo, e a trovare una ragazza che lo ami e lo apprezzi in tutto e per tutto?