Nicolò Brigante tentatore a Temptation Island Vip, il gossip: “È fidanzato”

Tentatori Temptation Island Vip: c’è anche l’ex tronista Nicolò Brigante

È già tempo di polemiche a Temptation Island Vip. Le riprese della seconda edizione del docu-reality sono iniziate da qualche giorno ma i primi gossip e le prime indiscrezioni stanno facendo discutere. In queste ora si sta chiacchierando parecchio della presenza di Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne. L’imprenditore siciliano è stato scelto per il ruolo di tentatore ma secondo qualcuno avrebbe una fidanzata segreta. A portare a galla il pettegolezzo la sempre informata Deianira Marzano: attraverso il suo account Instagram, la web influencer ha rivelato che Brigante avrebbe una compagna da quasi due anni. Una dolce metà tenuta ben nascosta, a quanto pare, per interessi di business: sarà vero? Al momento Nicolò non può dire la sua: all’interno dell’Is Morus Relais, location scelta per il programma, non può avere contatti con l’esterno.

La segnalazione di Deianira Marzano su Nicolò Brigante

Stando a quello condiviso da Deianira Marzano su Instagram, Nicolò Brigante frequenterebbe da tempo una farmacista di Catania, la città dove è nato e cresciuto. Una storia che andrebbe avanti da tempo ma che per il momento Nicolò non vorrebbe rendere pubblica. Nell’ultima intervista rilasciata alla stampa, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne si è detto single e in cerca del grande amore. “Sono in attesa della ragazza giusta”, ha dichiarato di recente. Come replicherà Nicolò alle insinuazioni di Deianira?

Chi sono gli altri tentatori di Temptation Island Vip

Oltre a Nicolò Brigante, tra i tentatori di Temptation Island Vip ci sono altri volti noti a Uomini e Donne: Antonio Moriconi, Fabrizio Baldassarre, Alessandro Catania, Michele Loprieno. Tra le tentatrici: Federica Spano, Cecilia Zagarrigo, Federica Francia, Valentina Galli.