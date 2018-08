Uomini e Donne, Nicolò Brigante torna a parlare di Virginia Stablum: adesso però c’è una nuova ragazza nella sua vita

La storia d’amore tra Virginia e Nicolò ha avuto vita breve dopo Uomini e Donne. I due, infatti, si sono lasciati poche settimane dopo la scelta, lanciandosi spesso accuse reciproche sui social. Noi, pur conoscendo la versione dei fatti, oggi non possiamo sapere di chi sia la colpa (se di colpa si può parlare in questi casi). La verità, comunque, è che adesso, e chi segue i due ex protagonisti di Uomini e Donne sui social questo lo sa bene, sia Nicolò che Virginia sembrano davvero aver voltato pagina. Lei, infatti, è al momento fidanzata con un altro ragazzo, mentre nel cuore dell’ex tronista, stando alle sue ultimissime dichiarazioni, pare si stia facendo spazio un’altra donna in questo momento. A chi, su Instagram, ha infatti chiesto a Nicolò se fosse interessato a qualcuna lui, pochi minuti fa, ha dato una risposta che sembra dire tanto sulla sua attuale situazione sentimentale.

Sempre grazie al gioco delle domande di Instagram, inoltre, è stato chiesto a Brigante di Virginia. Vista l’acredine passata, infatti, molti forse hanno pensato che l’ex tronista potesse avere qualcosa da ridire sul fidanzamento della Stablum. Sull’argomento, però, Nicolò non si è per niente scomposto, anzi, ha dato una risposta che probabilmente non tutti si aspettavano. “Virginia ti ha rimpiazzato” hanno scritto nello specifico al siciliano. Quest’ultimo, in una stories, ha allora replicato scrivendo: “Buon per lei”. Ad accompagnare il suo messaggio una faccina sorridente, segno questo che, nonostante tutto, Nicolò pare non riservare nessun rancore alla sua ex.

Uomini e Donne: Nicolò Brigante ha risentito Marta Pasqualato dopo la trasmissione

Per molto tempo i fan di Uomini e Donne che facevano il tifo per Nicolò Brigante e Marta Pasqualato al Trono Classico hanno sperato in un ritorno di fiamma tra i due (soprattutto dopo la rottura con Virginia). A spiegare però quello che è veramente successo dopo la trasmissione, però, è stata la stessa Marta pochi giorni fa in una diretta su Instagram. Lei e Nicolò si sono effettivamente sentiti ma tra di loro non è successo niente, hanno semplicemente deciso di restare amici.