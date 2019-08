Temptation Island Vip news, tentatori: spuntano altri nomi da UeD

Temptation Island Vip news, cast tentatori e tentatrici: spuntano altri volti di Uomini e Donne

Dopo avervi parlato della possibile partecipazione a Temptation Island Vip di alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne, oggi spuntano altri nomi. In particolare, nel ruolo di tentatori, pare vedremo Cecilia Zagarrigo, Antonio Moriconi, Federica Francia e Federica Spanò. Ma non solo, come raccontano anche le talpe de Il Vicolo delle News, sarebbero presenti pure altri volti che hanno preso parte sia al Trono Classico che al Trono Over. Stiamo parlando, ad esempio, di Nicolò Brigante. Lo ricordiamo nelle vesti di tronista, che scelse di uscire dal programma con Virginia Stablum. Al momento single, potrebbe aver deciso di prendere parte a questa seconda edizione del reality delle tentazioni. Insieme a lui potrebbe esserci anche Alessandro Catania, ex corteggiatore di Nilufar Addati. Da qualche giorno è assente sui social anche Fabrizio Baldassarre, visto recentemente nello studio del noto programma come corteggiatore di Angela Nasti. Non sono loro gli unici nomi a spuntare fuori. Infatti, si parla anche della probabile partecipazione di Valentina Galli, anche lei da qualche giorno assente sui social.

Uomini e Donne, dal Trono Over e dal Trono Classico a Temptation Island Vip

Valentina Galli potrebbe essere una delle tentatrici della seconda edizione del reality delle tentazioni, condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo avervi parlato di nomi come Federica Spanò e Antonio, oggi vi riveliamo che potrebbe essere presente anche Michele Loprieno. Il pubblico di Canale 5 l’ha conosciuto durante la passata edizione del Trono Over. Si è fatto subito notare sia all’interno del programma che sul piccolo schermo. Ha lasciato il programma con l’amaro in bocca, dopo aver avuto qualche discussione di troppo con altri colleghi in studio. Ma ecco che ora potrebbe aver scelto di intraprendere questo nuovo e interessante percorso come tentatore.

Temptation Island Vip: in attesa di scoprire con certezza i nomi dei tentatori e delle tentatrici

E mentre ormai il cast delle coppie di questa seconda edizione è stato da tempo svelato, mancano ancora i nomi certi dei tentatori. Anche loro saranno volti già conosciuti nel mondo della televisione e ovviamente non potranno mancare personaggi provenienti dal noto programma di Maria De Filippi. Non ci resta che attendere per scoprire se tutti questi volti faranno parte o meno del cast dei tentatori e delle tentatrici.