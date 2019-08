Uomini e Donne gossip: Antonio e Federica a Temptation Island Vip?

Uomini e Donne gossip: Antonio Moriconi e Federica Spano tentatori a Temptation Island Vip?

Le riprese della seconda edizione di Temptation Island Vip sono ufficialmente iniziate in Sardegna. Come sempre il set è blindato, ma nelle ultime ore sono trapelate alcune indiscrezioni riguardo i tentatori e le tentatrici del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Ancora una volta Maria De Filippi, che produce il format, ha pescato tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne. Secondo quanto rivela Isa & Chia tra i single del villaggio ci sarà anche Antonio Moriconi, ex pretendente di Teresa Langella. Il giovane è stato avvistato in un pulmino della redazione della trasmissione, che è pressoché la stessa che cura il Trono Classico.

Federica Spano in silenzio su Instagram: è la nuova tentatrice?

Tra le tentatrici di Temptation Island Vip, invece, dovrebbe esserci Federica Spano, ex corteggiatrice di Andrea Cerioli. Il profilo Instagram della ragazza, attivo quotidianamente, è fermo da giorni. Federica è dunque pronta a tornare in tv dopo la delusione sentimentale dello scorso inverno? È certa invece la presenza di un’altra ex protagonista di Uomini e Donne: Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Oscar Branzani e Luca Onestini.

Tentatori Temptation Island Vip 2019: Daniele Dal Moro ha rifiutato

Al momento non si conoscono gli altri nomi dei tentatori e tentatrici che fanno parte del cast di Temptation Island Vip 2019.Nei giorni scorsi Daniele Dal Moro, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha ammesso di aver rifiutato di partecipare al docu-reality per dedicarsi ad altri progetti.