Temptation Island news, ex gieffino rifiuta: la confessione

Temptation Island Vip 2019, un ex gieffino ha detto no? Le ultimissime sul cast

Temptation Island Vip 2019 andrà in onda tra un mese circa su Canale 5 e se abbiamo già conosciuto le coppie che si metteranno in gioco, lo stesso non possiamo dire di tentatori e tentatrici. Fra questi avremmo potuto vedere un ex gieffino, tra i più discussi dell’ultima edizione. Ci riferiamo dunque a un protagonista della 16esima edizione, condotta da Barbara d’Urso. Non è stato molto chiaro nella sua risposta, bisogna precisarlo, infatti non possiamo affermare con certezza che i contatti ci siano stati per l’edizione in attivo o meno. Fatto sta che ha implicitamente confermato di essere stato contattato per partecipare a Temptation Island. Di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito!

Temptation Island, Daniele Dal Moro ha detto no: la confessione su Instagram

Stiamo parlando di Daniele Dal Moro. Il finalista del Grande Fratello 16 ha risposto alle curiosità dei fan su Instagram e fra le tante ne è giunta una proprio su Temptation Island. Qualcuno ha chiesto a Daniele se parteciperebbe mai al reality show dell’estate, senza precisare se in coppia o da single. La risposta di Daniele è stata secca: “Già rifiutato!”. Se c’è stato un rifiuto da parte sua, vuol dire che c’è stata una richiesta da parte della redazione. L’ipotesi più plausibile potrebbe essere che a Daniele sia stato proposto di partecipare come tentatore a Temptation Island Vip 2019, visto che ha raggiunto la notorietà col Gf, e che lui abbia rifiutato. Difficile pensare, ma mai dire mai, che sia stato chiesto a lui e Martina di partecipare in coppia, visto che loro non si sono mai dichiarati fidanzati.

Daniele Dal Moro ha detto no a Temptation Island: le news

Di sicuro c’è solo la risposta di Daniele, che ha rifiutato di partecipare a Temptation Island. Che sia come tentatore o in coppia, che sia all’edizione Vip oppure no non è dato saperlo. Almeno per il momento, magari con le prossime domande su Instagram gli verrà chiesto di raccontare di più! Ma a proposito di Daniele e Martina, dopo le ultime news non ci stupiremmo dinanzi a un riavvicinamento fra i due!