Gf, Daniele e Martina insieme? Lui fa il primo passo (e parla anche della famiglia)

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, le ultime news dopo la rottura

La rottura fra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni ha fatto molto discutere perché dopo il Grande Fratello i due avevano iniziato a frequentarsi e sembrava che l’ufficializzazione della relazione fosse di là da venire. Così non è stato, anzi i due non si sono lasciati neanche bene visto che lui ha accusato Martina di avergli rivolto delle parole davvero offensive e che per questo non avrebbe più ricucito con lei. Da quel momento comunque l’ex gieffino è finito spesso al centro dell’attenzione per alcune provocazioni lanciate proprio alla Nasoni che mostravano chiaramente come il loro rapporto fosse tutt’altro che un ricordo lontano. Ma veniamo al dunque.

Gf, Daniele Dal Moro: il rapporto dei genitori con Martina Nasoni

Oggi su Instagram Daniele ha parlato espressamente dell’idea che la sua famiglia aveva di Martina e ha rivelato che i suoi genitori non mettono mai bocca sulle scelte che fa: “Alla tua famiglia – gli hanno chiesto – piaceva Martina?”. “Non ne ho mai parlato – ha risposto –. La mia famiglia non mette mai il becco nei fatti miei. Avranno sicuramente una loro opinione ma se la tengono per loro”. Non è l’unica domanda su Martina a cui Daniele ha voluto rispondere prima di condividerla con tutti, e se certe volte ha usato la sua solita ironia – “Vogliamo sapere qualcosa di Martina…”, “Nasoni” – in altri casi è stato molto meno ambiguo.

Martina e Daniele torneranno insieme? Una dedica con Laura Pausini

“Ci riproveresti con Martina? Hai un fascino mentale che oggi è impossibile trovare”, questa una delle domande che non potevamo non condividere. Cos’ha fatto Daniele? Ha citato una canzone molto esplicita di Laura Pausini, La Solitudine, riportando la seguente strofa: “Non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego aspettami, amore mio, che illuderti non so”. Volontà di ritornare assieme e di riprovarci o ennesima provocazione? A nostro avviso quella di Daniele è sì una provocazione ma altresì un modo per farsi notare da Martina e tentare di ricucire dopo l’ultimo strappo. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.