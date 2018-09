Nicoletta e Bettarini restano insieme: la reazione di Simona non passa inosservata

Temptation Island Vip, Bettarini e Nicoletta sono rimasti insieme: le facce di Simona Ventura divertono il pubblico

Dopo due puntate Nicoletta Larini e Stefano Bettarini hanno lasciato Temptation Island Vip. A chiedere il falò anticipato è stata la 24enne, stanca di assistere ai comportamenti da macho dell’ex calciatore. Che inizialmente ha rifiutato di abbandonare il villaggio per poi acconsentire alla seconda richiesta di falò da parte della fidanzata. Durante il momento di confronto Bettarini e Nicoletta si sono detti di tutto, accusandosi reciprocamente delle cose che non funzionano nel loro rapporto. Lo scontro ha divertito il pubblico ma soprattutto la conduttrice Simona Ventura. Che, da ex moglie di Stefano, ha avuto difficoltà ad assistere a questa scena. Super Simo ha cercato di essere discreta e professionale ma le sue espressioni non sono sfuggite ai telespettatori. Tanto che sono già diventate protagoniste di iconici meme sui social network.

Bettarini e Nicoletta non si sono lasciati: dopo il falò si sono giurati amore eterno

“Ho fatto tutto quello che ho fatto per darti dei segnali, per avere delle reazioni”, così si è giustificato Stefano Bettarini con la fidanzata Nicoletta Larini. Con queste parole il toscano ha difeso i suoi balletti con le tentatrici di Temptation Island Vip e i bagni in mare senza costume. Alla fine Nicoletta ha perdonato tutto e scelto di lasciare la trasmissione di Canale 5 insieme a Bettarini. Quest’ultimo ha accettato e dichiarato di amare profondamente la giovane. Una dichiarazione che ha stupito Nicoletta, che ha sottolineato stupita: “Non mi dici mai ti amo, questa è una delle poche volte”.

Temptation Island Vip: Simona Ventura augura il meglio a Bettarini e Nicoletta

A fine falò, Simona Ventura ha augurato il meglio a Bettarini e Nicoletta. La Larini e la Ventura hanno stretto un legame speciale tanto che Simona ha ringraziato pubblicamente la ragazza per quanto fatto qualche mese fa nei confronti del figlio Niccolò, accoltellato fuori da una discoteca milanese.