Simona Ventura consola e ringrazia: il gesto di Nicoletta per il figlio accoltellato

A Temptation Island Vip Simona Ventura nelle strane vesti di consigliera

Simona Ventura, accettando il ruolo di conduttrice di Temptation Island Vip, avrà sicuramente messo in conto di ritrovarsi spesso di fronte l’ex marito Stefano Bettarini. Durante i tanti falò, la Ventura ricopre le strane vesti di consigliera per fidanzati e fidanzate. A fare scalpore e tanta stranezza sono state le parole di Simona per consolare e tirare su di morale l’attuale fidanzata del suo ex marito. Nicoletta Larini, dopo vari momenti di visibile sconforto per gli atteggiamenti poco rispettosi del suo compagno, ha lasciato spazio a numerose lacrime e lamentele varie. E Simona, dal canto suo, si sente in dovere di darle qualche consiglio.

Nicoletta Larini in lacrime al falò, Simona Ventura le dedica gratificanti parole

Insieme sul famoso tronco, la Ventura inizia a dispensare parole d’affetto e di stima nei confronti di Nicoletta Larini. Seppur non specificando la situazione, la conduttrice, per consolare la Larini, fa riferimento ad un episodio del passato durante il quale, afferma Simona, Nicoletta sarebbe stata abbastanza coraggiosa da affrontare. Al fianco di Stefano, ammettono le due donne, non è assolutamente facile vivere nè abituarsici. L’episodio del quale parla Simona, molto probabilmente, è quello accaduto qualche mese fa e che riguarda proprio il figlio di Stefano e della stessa conduttrice.

Nicoletta è stata accanto a Stefano durante il grave incidente di Nicolò

Come tutti ben ricorderanno, Nicolò Bettarini ha subito una brutale aggressione pochi mesi fa. “Ti ho visto affrontare quella situazione e sei stata una gran donna”. Parole che sicuramente hanno un peso abbastanza grande per le due signore. Da queste traspare la stima, l’affetto e tutto il bene che possano provare l’una per l’altra. “Per me è come un figlio”, risponde la Larini riferendosi al figlio del compagno. Da una situazione grave, quale è stata quella di Nicolò, ecco che ne emerge tutto il riconoscimento di Simona per Nicoletta per esserci stata ed essere stata vicina all’intera sua famiglia.