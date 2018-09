Nicoletta Larini: tutto quello che non sai sulla fidanzata di Stefano Bettarini

Nicoletta Larini di Temptation Island Vip: ecco chi è la fidanzata di Stefano Bettarini

Nicoletta Larini è nota per essere la fidanzata di Stefano Bettarini. La coppia è tra i protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura. La Larini viene da Lido di Camaiore e ha ventiquattro anni. Attualmente vive a Viareggio e fa la stilista dopo aver conseguito una laurea internazionale in Fashion Design in Inghilterra. Appassionata di viaggi e moda, oltre ad essere nota per la sua relazione con Stefano Bettarini, è conosciuta al pubblico per essere la figlia di Nicola Larini, il famoso ex pilota di Formula Uno che ha seguito costantemente in pista.

Nicoletta Larini: tre curiosità su di lei

Nicoletta Larini, da stilista e grande appassionata del mondo della moda, ha partecipato a un concorso dedicato a stilisti emergenti aggiudicandosi la vittoria. E, dunque, la possibilità di dare vita alle sue idee e creazioni. Grazie a questa occasione ha un brand tutto suo con il quale propone al pubblico delle magliette con la scritta in inglese You can do it.

Essendo la figlia di Nicola Larini, Nicoletta, ha ereditato dal padre la passione per i motori. Desiderava seguire proprio la strada dell’ex pilota di Formula Uno, a cui ha rinunciato per diventare una stilista.

Nonostante sia al centro dell’attenzione dei media per la sua relazione con Stefano Bettarini e per la sua partecipazione a Temptation Island Vip, Nicoletta Larini non ama molto il mondo dei social network. Il suo profilo è però seguito da moltissimi followers e lei lo utilizza, in modo particolare, per condividere qualche foto e degli scatti relativi al suo lavoro.

Nicoletta Larini: perché partecipa a Temptation Island Vip con il fidanzato Stefano Bettarini

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini hanno deciso di partecipare alla prima edizione di Temptation Island Vip soprattutto a causa della differenza di età tra i due, ventidue anni.