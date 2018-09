Stefano Bettarini e Valeria Marini a Temptation: svelato il motivo

Temptation Island Vip, Stefano Bettarini e Valeria Marini: lui ha paura di sembrare troppo padre, lei vuole capire

La prima edizione di Temptation Island Vip sta per aprire i battenti. Simona Ventura si appresta a presentare le coppie protagoniste a tutto il pubblico di Canale 5. In attesa della prima puntata, che pare sia attesa per il 12 Settembre 2018, conosciamo meglio i partecipanti e i motivi che li hanno spinti a prendere parte a tale trasmissione. I fan sono ansiosi di vedere un latin lover come Stefano Bettarini tra bellissime e intriganti tentatrici. Come fa sapere Repubblica (che riporta il comunica dell’ufficio stampa di Fascino P.g.t.), l’ex calciatore ha deciso di mettere alla prova la sua storia d’amore con Nicoletta per un precisissimo e inaspettato motivo. A quanto pare, l’ex marito della conduttrice del docu-reality si sente spesso più padre che compagno. Ricordiamo che i due si portano infatti 22 anni di differenza, lui 46 e lei 24. Allo stesso tempo, la Larini rivela di sentirsi spesso e volentieri sotto osservazione dal suo stesso uomo.

Anticipazioni Temptation Island Vip: i motivi che hanno spinto le coppie a partecipare

Anche la grande ed esuberante Valeria Marini prende parte al programma insieme al suo uomo, Patrick. La storia d’amore tra loro è fatta di continui tira e molla e ora è il momento di capire se sia arrivato il momento di creare qualcosa di un po’ più solido. Senza dubbio, la grande showgirl tornerà a regalarci grandi perle di saggezza e farà senza dubbio uscire gli occhi dalle orbite a moltissimi tentatori. Ci sono poi i meno noti Fabio e Marcella Esposito. Stanno insieme da diversi anni e a vole prendere parte al programma è stata lei. La donna vuole spera di capire cosa vuole realmente da sé stessa e dalla sua relazione con Fabio.

Temptation Island: tutti i primi dettagli sulle coppie protagoniste

Infine ci sono Andrea Zenga e la sua fidanzata Alessandra. Loro partecipano perché lui considera la gelosia della donna un po’ troppo eccessiva. Parentesi a parte per le altre due coppie, nate entrambe nello studio di Uomini e Donne. Ricordiamo che il cast di questa primissima edizione di Temptation Island Vip è infatti composto anche da Sossio e Ursula del Trono Over e Nilufar e Giordano del Trono Classico.