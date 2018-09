Temptation Island Vip, Valentina la sorella di Chiara Ferragni doveva partecipare: ecco perché lei e il fidanzato Luca Vezil hanno rifiutato

Un altro scoop sulla prossima e primissima edizione di Temptation Island Vip ci è stato rivelato in queste ore da uno degli autori del programma. Gabriele Parpiglia, nello specifico, su Instagram stories ha svelato dei dettagli interessanti su una coppia molto famosa, contattata inizialmente per prendere parte alla trasmissione. Loro sono Valentina Ferragni (sorella di Chiara Ferragni) e il suo fidanzato Luca Vezil. Entrambi vantano un numero considerevole di follower sui social e, stando alle ultime indiscrezioni, pare che una volta contattati per Temptation Island Vip i due non abbiano subito risposto con un netto rifiuto. Alla fine, però, la trattativa con la Ferragni junior e il suo innamorato non è andata lo stesso a buon fine. Il motivo, come spiegato da Parpiglia sui social, sarebbe da attribuire al matrimonio dei Ferragnez (cui data dell’evento coincideva con il periodo in cui le coppie di Temptation Island Vip sarebbero state impegnate con le registrazioni in Sardegna).

Temptation Island Vip: la proposta a Valentina Ferragni e Luca Vezil

Quando a Gabriele Parpiglia hanno chiesto su Instagram di Luca Vezil e sulla possibilità di vederlo in TV, l’autore di Mediaset ha risposto rivelando dei retroscena interessanti su di lui e la sorella di Chiara Ferragni. “Ti svelo un segreto” ha scritto “Lui e la fidanzata sarebbero stati perfetti per Temptation Island Vip”. Perché non hanno partecipato? “Abbiamo chiacchierato con Fede per capire” ha spiegato il giornalista riferendosi – quasi sicuramente – a Fedez “Ma c’era il matrimonio e, alla fine, niente”. Le nozze di Chiara Ferragni e Fedez, dunque, pare abbiano avuto la meglio alla fine.

Matrimonio Ferragnez: le dirette e i video sui social raggiungono numeri da capogiro

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è stato sicuramente l’evento mediatico dell’anno. Le immagini e i video condivisi sui social dalla coppia e dagli inviatati sono stati visti infatti da un numero incredibile di utenti. Le Instagram stories di Fedez, per esempio, sono state viste da più di 3 milioni di persone. Valentina Ferragni e Luca Vezil, alla fine, avranno pure rifiutato Temptation Island Vip ma, se facciamo leva sui numeri, l’evento a cui hanno preso parte ha raggiunto comunque un numero di persone che niente ha da invidiare ad un programma televisivo di successo.