Fedez, video da brividi inedito sulla promessa a Chiara prima del sì. Cascata di lacrime e di commenti (oltre 15mila): il discorso del rapper, il pianto e la risposta di Chiara

Fedez e Chiara Ferragni sono marito e moglie. Il matrimonio dell’anno si è celebrato ieri 1 settembre, ma le emozioni non sono ancora finite. Poche ore fa il rapper milanese ha pubblicato il video da brividi prima del sì alla sua dolce metà, postando il lungo e commuovente discorso pronunciato innanzi alla moglie (qui sotto il filmato integrale): lacrime, pianti, emozioni, aneddoti sul passato e promesse sul futuro. Il titolo dato al filmato (“Questa è la mia promessa, non servono altre parole”) fa da apripista a uno dei momenti più toccanti della cerimonia…

Chiara Ferragni e Fedez: “Pensare che se nell’estate del 2016 io non avessi scritto in maniera casuale una rima con il tuo nome noi non saremmo qui…”

Fedez impugna il microfono. Stavolta non è un concerto, non c’è un palco da sbranare. Stavolta c’è innanzi la donna della vita, la moglie: il passato, il presente e il futuro. Il rapper è inondato dalle emozioni. La voce si rompe, il pianto incalza. La commozione è alle stelle. E in questo magico e romantico stato, Federico parla della sua visione cinica e disincantata della vita; una certezza che sembrava non poter essere scalfita. Eppure nella vita c’è un momento dove le certezze cadono e, per Fedez, Chiara “è stata il fattore scatenante di questo momento, un cortocircuito. Pensare che se nell’estate del 2016 io non avessi scritto in maniera casuale una rima con il tuo nome noi non saremmo qui”. E quella rima fu l’arrivo del destino, del fato che sgretolava le certezze e apriva a nuove prospettive. Non solo: è diventato anche un aneddoto da raccontare al figlio Leone…

Fedez: “Non posso garantirti che sarò sempre in orario, ma ti prometto che anche se in ritardo ci sarò per sempre”

“Oggi siamo la dimostrazione di cosa si può arrivare a fare per non buttare nel cesso un bellissimo aneddoto“, pronuncia Fedez. Il destino ha vinto sulla disillusione. Merito di un “assurdo allineamento di pianeti…”. Le nozze si potevano anche tardare? Sì, spiega sempre Federico. Si potevano attendere basi più solide e più certezze. Si poteva… Ma ciò che non si può fare è “correggere il fato”. Quel fato che ha portato il cantante nelle braccia di Chiara, colei che è riuscita a ‘disintossicarlo’ dalle diffidenze e dal rancore. “Bukowsky diceva che l’essere umano ha due grandi difetti – conclude il rapper -: l’incapacità di arrivare in orario e l’incapacità di mantenere le promesse. Io non posso garantirti che sarò sempre in orario, ma ti prometto che anche se in ritardo ci sarò per sempre”. “Sei e sarai sempre il mio amore”, scrive Chiara in risposta sotto al video. E vissero felici e contenti…