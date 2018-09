Fedez matrimonio: la frase di Chiara Ferragni che ha fatto piangere tutti

La promessa di Chiara Ferragni a Fedez durante il matrimonio: cosa ha detto The Blonde Salad

Fedez e Chiara Ferragni sono ufficialmente marito e moglie! Durante la cerimonia, celebrata in Sicilia dal sindaco di Noto, non sono mancate le classiche promesse d’amore. Ad emozionare è stata soprattutto quella di The Blonde Salad, che mentre la pronunciava è scoppiata a piangere. Calde lacrime hanno attraversato pure il volto dei presenti: tutti gli invitati si sono infatti emozionati davanti alle affermazioni della fashion blogger. Così come non è rimasto indifferente il rapper milanese, al settimo cielo per questo traguardo così importante. Ma cosa ha detto di preciso la Ferragni da far commuovere tutti?

Cosa ha detto Chiara Ferragni al matrimonio con Fedez

Prima di pronunciare il fatidico sì, Chiara Ferragni ha ringraziato Fedez per averla sempre sostenuta e per averla aiutata a credere nell’impossibile. La 31enne ha poi concluso: “Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami una sola persona e quella persona sei e sarai sempre tu”. Parola dolcissime, che hanno emozionato tutti. Pure chi il matrimonio dei Ferragnez lo ha seguito a distanza, sui social network. Cosa ha invece detto Fedez durante le sue promesse d’amore a Chiara?

La promessa d’amore di Fedez a Chiara Ferragni

“Bukowski sostiene che l’uomo ha due difetti: il primo, di non essere mai in orario, il secondo di non saper mantenere le promesse. Io non ti garantisco che sarò sempre in orario, ma ti prometto che a qualsiasi orario ci sarò sempre”, ha invece assicurato Fedez al matrimonio con Chiara Ferragni.