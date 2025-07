Nicole Mazzocato mamma tris, nata la terza figlia: nome e il dubbio

Nicole Mazzocato è diventata mamma per la terza volta. Nelle scorse ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce la sua prima figlia femmina, dopo Paolo e Davide. A dare l’annuncio è stata lei stessa tramite un post su Instagram che è stato subito inondato di commenti di auguri e congratulazioni. La famiglia, che Nicole ha creato con il compagno Armando Anastasio, si allarga accogliendo una principessa, come scrivono in molti.

Il nome scelto dalla coppia per la loro prima figlia femmina, dopo la nascita del secondo figlio, è Aurora. “Benvenuta Aurora! Non vedevamo l’ora di tenerti tra le nostre braccia! Sarai riempita d’amore“, scrive la Mazzocato, con una serie di foto che ritraggono la neonata tra le sue braccia. Non manca lo scatto di famiglia, dove sono presenti tutti e quattro. Un bellissimo quadro familiare che rende felici i suoi fan, che la sostengono da anni.

Risale al 2015 la partecipazione di Nicole a Uomini e Donne come corteggiatrice di Fabio Colloricchio. Quest’ultimo l’ha poi scelta e insieme hanno iniziato una relazione, fuori dal dating show di Maria De Filippi, durata qualche anno. La rottura è arrivata tra le polemiche e successivamente entrambi hanno voltato pagina, costruendosi una famiglia. Mentre Fabio è felicemente impegnato con Violeta Mangriñan e ha due figli, Nicole ha ritrovato l’amore con il suo Armando.

Nel corso di questi ultimi anni, molti fan del programma hanno spesso ironizzato sulle strane coincidenze che riguardano questa ex coppia del Trono Classico. Infatti, c’è chi fa ancora oggi notare che Armando somiglia molto a Colloricchio, mentre Violeta alla Mazzocato. Inoltre, come sta accadendo ora a Giulia De Lellis e Andrea Damante, la nascita del primo figlio è avvenuta per entrambi nello stesso anno, ovvero nel 2022.

Ora Nicole si gode la nascita della sua terza figlia, dopo l’annuncio sulla gravidanza fatta lo scorso mese di marzo. In quella occasione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva anche svelato in anteprima il nome scelto per la principessa di famiglia, ovvero Aurora. La scelta non è stata casuale, ma la Mazzocato ha deciso di dare questo nome alla sua prima figlia femmina per il significato che ha.

Oltre a essere il nome della principessa Aurora de La bella addormentata, segna splendore e rinascita. La stessa ex corteggiatrice ha spiegato di recente:

“Il nome Aurora significa ‘alba’ o ‘luce dell’alba’ in latino, e deriva dalla parola latina ‘aurora’, che indica il momento in cui il cielo inizia ad illuminarsi prima del sorgere del sole. Nella mitologia romana, Aurora è la dea che annuncia il mattino”

Nel frattempo, in queste ore, Nicole e la sua famiglia stanno ricevendo tantissimi messaggi di affetto e di amore per l’arrivo di questa bambina. Tra i commenti dei fan, è possibile notare che, da questi primi scatti, il pubblico è diviso per la somiglianza ai due genitori. C’è chi è convinto che Aurora sia identica a Nicole e chi, invece, crede che somigli di più ad Armando. A svelare ogni dubbio sarà sicuramente il tempo.