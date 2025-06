Giulia De Lellis e Andrea Damante, galeotto il destino: cosa li unisce ancora

Sono passati alcuni anni da quando Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati, eppure, per qualche motivo sconosciuto, sembra che i due siano ancora molto legati. C’è un filo che li unisce, anche indirettamente, nonostante ognuno abbia preso la propria strada e si sia rifatto una vita con altre persone. Entrambi diventeranno presto genitori: l’influencer di una bambina, mentre il dj di un maschietto. Che sia l’inizio di un nuovo capitolo per loro?

Giulia De Lellis e Andrea Damante presto genitori

Ancora una volta il destino sembra aver fatto la sua parte: Giulia De Lellis e Andrea Damante diventeranno genitori nello stesso periodo. L’influencer dovrebbe partorire in autunno, tra ottobre e novembre 2025 e sua figlia si chiamerà Priscilla; il bambino del dj, invece, dovrebbe nascere a settembre ma al momento non ci sono dettagli sul nome. Qualche giorno fa, entrambi hanno organizzato il baby shower con amici e parenti.

Baby shower di Andrea Damante e Elisa Visari

Il 26 giugno 2025 Andrea Damante e Elisa Visari hanno festeggiato il baby shower per l’arrivo del primogenito. Il dj ha organizzato l’evento a sorpresa per la sua fidanzata al quale hanno partecipato amici e parenti. Tutto è stato curato nei minimi dettagli e i coriandoli azzurri hanno fatto da cornice a così tanta felicità. La futura mamma, secondo quanto si è notato dalle foto, era molto emozionata. Ha condiviso sui social una foto insieme al compagno ed ha definito la giornata: “un pomeriggio perfetto” e “una sorpresa inaspettata”.

Baby Shower di Giulia De Lellis e Tony Effe

Il baby shower di Giulia De Lellis e Tony Effe è stato un po’ diverso. L’influencer ha organizzato in prima persona l’evento al quale hanno partecipato amici, conoscenti e parenti. Una location romana ha fatto da cornice alla giornata e il rosa è stato il colore protagonista. La futura mamma ha pubblicato alcune foto sui social, mostrando dettagli come tovaglie a righe bianche e rosa, frutta, bavaglini bianchi da decorare, ombrelloni e fiori dai petali delicati. E poi ancora, uno scatto dei due fidanzati: il cantante che le tocca il pancione, come a smentire le voci di una presunta crisi.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: il sogno dei fan

I fan continuano a sognare un riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ma non per un ritorno di fiamma. Sono tanti ad augurarsi che i loro figli prima o poi possano conoscersi ed innamorarsi proprio come hanno fatto i genitori. Chissà se questo sogno non diventi realtà.