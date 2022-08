Fabio Colloricchio è diventato papà per la prima volta e tra poco toccherà alla sua ex fidanzata Nicole Mazzocato mettere al mondo suo figlio. Precisamente per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne mancano solo 12 giorni. E molti, in questi mesi, non hanno potuto notare la coincidenza. Mentre lui sta condividendo questa gioia con Violeta Mangrinan, lei è attualmente fidanzata con il calciatore Armando Anastasio. Entrambi hanno decisamente voltato pagina dopo la fine della loro storia d’amore, nata all’interno dello studio del celebre programma di Maria De Filippi.

Ora si ritrovano a vivere la stessa gioia, seppur separati. Già in passato la Mazzocato aveva condiviso uno sfogo ritenendo questa situazione alquanto imbarazzante, lanciando anche qualche frecciata. Quando ha annunciato la sua gravidanza, infatti, molti hanno iniziato a farle notare questa particolare coincidenza. Ora Nicole decide di rispondere una volta per tutte ai tanti commenti, a distanza di poche ore dalla nascita della prima figlia di Colloricchio. Mentre risponde ad alcune domande su Instagram, dove fa sapere che mancano ormai 12 giorni al parto, l’ex corteggiatrice si ritrova a dover nuovamente parlare della questione, senza però citare mai direttamente Fabio.

Il riferimento all’ex tronista è comunque abbastanza chiaro. “Che assurda coincidenza la vita. A buon intenditor”, le viene fatto notare. La Mazzocato non si tira indietro, anzi vuole dare una risposta a questo messaggio “perché è quello forse più delicato”. Innanzitutto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa presente di essere felice e di aver trovato tutto ciò che desiderava.

È consapevole del fatto che anche “dall’altra parte è capitato lo stesso”. A questo punto, Nicole Mazzocato sceglie di mettere una volta per tutte a tacere le malelingue. Infatti, l’ex corteggiatrice si dice felice per la gioia che sta vivendo Fabio, anche perché si ritrova nella sua stessa situazione e può già capire cosa sta provando, visto che tra qualche giorno anche lei accoglierà tra le sue braccia il suo primo figlio.

“Il destino ci ha uniti in questo momento personale, ma di felicità estrema. Ho sempre augurato il meglio a tutti e sono felice della felicità altrui, ancor di più in un momento come questo, dove possono comprendere al 100%”

Il messaggio condiviso in queste ore dalla Mazzocato, dopo la nascita della figlia di Colloricchio, non finisce qui. Anzi, ci tiene a fare delle precisazioni prima di concludere la sua risposta, in quanto sembra proprio che in questi mesi e ancora oggi la gente continui a fare dei paragoni, di fronte a questa particolare coincidenza.

“Mi piacerebbe solo che finissero i paragoni perché li trovo davvero pessimi per tutti noi, soprattutto ora, per rispetto alle nostre famiglie”

Nicole vuole solo vivere con serenità questo bellissimo momento e crede che anche Fabio abbia il diritto di farlo. I primi mesi di gravidanza per l’ex volto del dating show del pomeriggio di Canale 5 non sono stati per nulla semplici. Lei stessa, quando al quinto mese ha confermato la lieta notizia, ha rivelato di aver avuto delle complicanze.

Proprio per questo motivo, la Mazzocato ha aspettato cinque mesi prima di annunciare la gravidanza. Quando è uscita la prima indiscrezione, Nicole si trovava a letto dopo ben due minacce di aborto. Ora il peggio è passato e non vede l’ora di poter conoscere suo figlio!