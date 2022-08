Violeta Mangrinan ha partorito: è nata la prima figlia di Fabio Colloricchio! Per il mondo di Uomini e Donne è un periodo ricco di nascite: oltre all’ex tronista, infatti, nei giorni scorsi è nata la figlia di Cecilia Zagarrigo. Non manca molto alla nascita del figlio di Nicole Mazzocato, ex fidanzata di Colloricchio. E poi toccherà a Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi diventare genitori, a fine anno. Insomma, nascono tanti bimbi anche se non sempre da coppie nate nel programma di Maria De Filippi.

Fabio Colloricchio è diventato papà ieri. La figlia è venuta al mondo il 31 luglio 2022, sebbene l’annuncio della sua nascita sia arrivato solo oggi sui social. Il nome della figlia è stato svelato dalla coppia già tempo fa: si chiama Gala. A svelare qualche dettaglio in più sul parto è stata mamma Violeta, compagna di Fabio da circa tre anni. Si sono conosciuti a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Hanno in comune la partecipazione a Uomini e Donne: Violeta infatti ha partecipato a Mujeres y hombres y viceversa.

Da quando si sono conosciuti e innamorati non si sono più lasciati. Colloricchio si è trasferito in Spagna, a Madrid, per stare con Violeta e da oggi proprio in Spagna comincerà la loro vita in tre. Fabio Colloricchio e Violeta non hanno ancora mostrato la figlia sui social. Ci sono delle foto della piccola, ma in cui non si vede il viso della piccola. Hanno ringraziato tutti i fan su Instagram per l’amore e il sostegno dimostrato in queste ore. Grande assente in questo giorno è la mamma di Fabio, che è stata fermata in Italia dal Covid.

La fidanzata di Colloricchio ha raccontato il parto con lunghi messaggi scritti tra le sue stories di Instagram. Ha svelato che la piccola è nata ieri sera alle 9.39, pesa 3200 grammi ed è lunga 48 centimetri. Il parto è andato bene, sabato notte ha iniziato ad avere i primi dolori e domenica mattina è andata in ospedale. Ha avuto contrazioni leggere fino alle due del pomeriggio, poi ha rotto totalmente le acque e sono cominciate le contrazioni più forti. Ha chiesto l’epidurale e ha raggiunto nel giro di poche ore la dilatazione necessaria per la nascita.

C’è stata una piccola complicazione, si è sentita poco bene durante il travaglio e aveva un po’ di febbre. Le hanno dato medicine e appena hanno fatto effetto nel giro di mezzora è nata Gala, la figlia di Fabio Colloricchio. Non ha dovuto mettere neanche un punto, per questo sente di essere stata fortunata e ha ringraziato tutti i medici che l’hanno seguita e assistita.