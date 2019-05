Nicole commenta Fabio a Supervivientes: “Scandalo pur di far parlare”

Nicole Mazzocato commenta il gossip che sta travolgendo l’ex fidanzato Fabio Colloricchio a Supervivientes

Vi avevamo già raccontato il nuovo amore di Fabio Colloricchio a Supervivientes. L’ex tronista italo-argentino ha ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Nicole Mazzocato proprio nel reality show spagnolo. Lei è Violeta, ex tronista di Mujer y Hombre y viceversa (format iberico del nostro Uomini e Donne) e proprio per Fabio aveva lasciato la sua scelta. Da questa mattina gira sul web un video davvero scandaloso e che vede Colloricchio mentre si lascia andare alla passione con Violeta sulla spiaggia di Supervivientes e i cameraman riprendono tutto, mandando in tilt il gossip italiano. Non è tardata ad arrivare, ovviamente, la reazione di Nicole, la quale su Instagram spiega di non voler più essere accostata alla sua precedente relazione, anche per portare rispetto al suo nuovo compagno, Thomas.

Nicole commenta le azioni di Fabio e Violeta a Supervivientes

Se qualche giorno fa Nicole parlava bene di Fabio, spiegando che non capiva come lui potesse parlare male di lei e della loro relazione, ora Nicole commenta le ultime azioni del suo ex a Supervivientes. Il video impazza sul web e sui social da questa mattina, lasciando a bocca aperta tutti gli amanti del programma di Maria De Filippi. La Mazzocato ha così scritto un lungo messaggio, pubblicato tra le sue storie di Instagram, e in cui spiega perché da ora in poi non vuole più esser accostata a Fabio e alla loro storia, ormai finita da mesi. “Potrò sembrare antipatica o fredda, ma sono solo diretta e sincera“, esordisce Nicole, “Dico questa cosa e poi vi chiedo di non accostarmi più in alcun modo alla mia precedente relazione, soprattutto per rispetto al mio nuovo compagno. Le cose più belle che fanno parte di me sono avere anima e pudore“.

Nicole reagisce all’ultimo video di Fabio mentre fa l’amore con Violeta: “Scandalo pur di far parlare“

Lo sfogo di Nicole non finisce qui. La modella ed ex corteggiatrice di UeD prosegue poi: “Non tollero gente capace di umiliarsi o far scandalo pur di far parlare. Questa non è la mia vita e non voglio far parte di tutto questo“, chiosa Nicole.