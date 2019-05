Uomini e Donne, Nicole risponde a Fabio: “Non so perché parli così”

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato risponde sui social alle parole di Fabio Colloricchio sulla loro relazione

Che l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, Fabio Colloricchio, sia uno dei naufragi dell’Isola dei Famosi spagnola non è una novità. Anche noi di Gossipetv abbiamo riportato delle notizia circa la partecipazione dell’argentino al reality e dell’amore che sarebbe sbocciato tra lui e Violeta, anche lei volto dell’edizione iberica di Uomini e Donne. A sorprendere il pubblico però sono state alcune dichiarazioni di Colloricchio circa la relazione con Nicole Mazzocato, sua ex fidanzata. Secondo quanto riportano i siti web, Fabio avrebbe confessato che la storia d’amore con Nicole sarebbe stata un vero inferno. Questa la rivelazione che ha lasciato a bocca aperta gli ex fan della coppia che invece appariva super innamorata e presa, fino alla notizia della rottura ufficiale. Ora Nicole ha ritrovato l’amore, il nuovo fidanzato si chiama Thomas e si conoscono sin da piccoli.

Nicole risponde alle curiosità dei fan su Fabio: “Non so perché parli così“

“Vengo da quattro anni molto difficili (esco dall’inferno), ho avuto problemi seri con la mia compagna e sono ancora toccato“, ha dichiarato Fabio Colloricchio a Supervivientes. Nicole ora dice la sua, e rispondendo ad alcune domande dei suoi followers sui social si dice sorpresa delle parole dell’ex: “Io e lui siamo rimasti in buonissimi rapporti e ci siamo salutati con bellissime parole (prima che lui partisse per l’Isola)“, ha esordito la Mazzocato, spiegando che i rapporti con Fabio erano buoni e che si portavano grande rispetto. “Quando mi hanno chiamato dalla Spagna aggiornandomi sulle cose che aveva detto, non ho capito più nulla, non so perché parli così, non so se incidono le dinamiche del programma o la fame… Ma francamente non so cosa sia successo“, ha chiosato Nicole su Instagram. Cosa sarà davvero successo a Fabio?

Fabio Colloricchio: cosa sta succedendo all’ex tronista di UeD a Supervivientes?

Il comportamento di Fabio e le sue parole su Nicole hanno lasciato a bocca aperta molti, e non solo la Mazzocato. Colloricchio avrebbe ritrovato l’amore a Supervivientes, accanto a Violeta Mangrinan, anche lei ex tronista di Mujer y Hombre y viceversa (Uomini e Donne versione spagnola) e proprio nel programma aveva trovato il fidanzato. Il colpo di scena però è avvenuto durante una diretta del reality, Violeta ha lasciato il compagno in diretta tv ed è corsa tra le braccia di Fabio.