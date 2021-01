Nicole Mazzocato, Balotelli dice basta: lo sfogo contro il gossip

Il gossip intorno a Nicole Mazzocato e Mario Balotelli è nato qualche giorno fa e oggi ci sono degli sviluppi. In breve tempo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e di smentire le ultime notizie. Ora a parlare ci pensa anche il calciatore, attraverso un messaggio condiviso sulle Stories di Instagram. In particolare dice basta al gossip che sta girando intorno alla sua persona. Chiede di essere lasciato in pace, in quanto al momento il suo unico obbiettivo è quello di tornare a dare il meglio nel calcio, precisamente nel Monza. Vuole rientrare sul campo e aiutare la sua squadra a raggiungere buoni risultati. Attraverso questo suo sfogo, Balotelli smentisce questo gossip.

“Basta gossip stupidi e associamenti inesistenti”, scrive il calciatore sul suo profilo ufficiale. Mario, piuttosto, invita i fan a sostenere e tifare per il Monza. L’obbiettivo stagionale che la squadra vuole raggiungere è “sicuramente più importante e interessante di una fake news dei gossip”, secondo Balotelli. Infine, augura una buona giornata ai followers e aggiunge: “Spero che sia stato chiaro”. Con delle semplici parole, Mario ci tiene così a smentire le notizie che lo vedono legato alla Mazzocato.

Tale gossip parlava di una notte, quella di Capodanno, che Nicole avrebbe trascorso insieme al calciatore. Questa voce ha fatto il giro del web e i due diretti interessati non hanno né confermato né smentito subito la notizia. La prima a rompere il silenzio è stata l’ex corteggiatrice, attraverso Very Inutil Peaple. La Mazzocatto ci ha tenuto a precisare che non è assolutamente vero che ha trascorso l’ultima notte dell’anno insieme a Balotelli. Non solo, ha specificato di non averlo incontrato neppure nei giorni successivi. Infatti, ha fatto presente che ha passato la notte di San Silvestro insieme ai suoi amici più stretti, in un ambiente tranquillo.

Pertanto, entrambi ora hanno smentito il gossip sulla loro presunta liason. Di recente il calciatore del Monza è stato beccato insieme a un altro volto di UeD, ovvero Alessia Messina. La storia tra loro pare, però, sia durata poco. Invece, la Mazzocatto sembra abbia avuto una relazione con l’attore Giacomo Ferrara, dopo aver messo fine alle sue storie con Fabio Colloricchio e Thomas Teffah.