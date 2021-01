Balotelli e Nicole Mazzocato, parla l’ex UeD: cos’è successo a Capodanno

Gossip invernale, gossip di Capodanno: Mario Balotelli e Nicole Mazzocato si sono visti e hanno passato assieme la notte di San Silvestro, c’è in corso un flirt. Questa la voce che è serpeggiata negli ultimi giorni. I due poco dopo che è uscito lo spiffero non hanno commentato, né smentendo né confermando la frequentazione. Ora però l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rompe il silenzio e spiega la sua versione dei fatti. Raggiunta dal portale Very Inutil People la 30enne ha fatto sapere che non è assolutamente vero che ha visto l’atleta del Monza all’ultimo dell’anno. Non lo ha visto nemmeno nei giorni successivi.

Nicole ha anzi dichiarato che il saluto al 2021 lo ha dato in compagnia dei suoi amici più stretti, in completa tranquillità. La versione della Mazzocato smentisce quindi pure la voce che la voleva un po’ alticcia quella sera (tale voce aveva accompagnato lo spiffero relativo alla presunta liaison con Balotelli).

C’è però una versione dei fatti che va controcorrente, cioè quella del profilo Instagram Investigatoresocial, il primo che ha sostenuto che tra il giocatore e l’ex corteggiatrice ci fosse del tenero. Quando diffuse la voce via social dei fan gli fecero notare che in effetti, dalle Stories della Mazzocato di Capodanno, non pareva esserci l’ombra di Balotelli. Investigatoresocial però disse che si trattava di una ‘copertura’. L’ex corteggiatrice di UeD ora mette una pietra sopra al chiacchiericcio, salvo altri colpi di scena.

Gli ultimi gossip su Nicole Mazzocato e Mario Balotelli

Il calciatore di recente è stato pizzicato con Alessia Messina, altro ex volto di Uomini e Donne. Pare che la storia sia durata molto poco. Ignote le cause dell’addio. Nicole invece dopo la fine delle love story con Fabio Colloricchio e con il modello Thomas Teffah, sembra che abbia vissuto una relazione con Giacomo Ferrara, attore noto per aver interpretato il ruolo di Spadino in Suburra. Anche in questo caso, tutto è naufragato rapidamente, laddove ci sia mai stata davvero una liaison (né Ferrara né Nicole hanno mai parlato della vicenda che quindi non è stata né confermata né smentita).