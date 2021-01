UeD nota ex corteggiatrice frequenta Balotelli: chi è, il gossip impazza

Impazza il gossip su Mario Balotelli e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato. Sembra che i due si stiano frequentando. Voci su una possibile liaison tra il calciatore e la 30enne erano già circolate pochi giorni fa, più precisamente la notte di Capodanno. A lanciarle era stato il profilo Instagram Investigatoresocial che assicurava che i due avevano salutato l’arrivo del 2021 assieme, aggiungendo persino che fossero un po’ alticci in quella circostanza per via di qualche brindisi di troppo. Lo spiffero cadde nel nulla. Ora riemerge.

Il portale Isa e Chia ha notato che delle foto su Instagram postate separatamente da Mario e da Nicole parrebbero avere il medesimo sfondo, vale a dire lo stesso muro di un’abitazione che dovrebbe essere quella dell’atleta bresciano. Un indizio che se confermato corroborerebbe quanto ‘spifferato’ da Investogatoresocial.

Di recente sia Balotelli sia l’ex volto di UeD sono stati chiacchierati a più riprese. La cronaca rosa ha sussurrato che Mario avesse intrecciato una relazione con Alessia Messina, pure lei passata dal programma pomeridiano di Canale 5 orchestrato da Maria De Filippi. Il flirt, non confermato (ma neppure smentito) dal calciatore in forza al Monza, si sarebbe consumato in fretta, finendo rapidamente su un binario morto.

Per quel che invece riguarda Nicole, le sirene del gossip hanno parlato nelle scorse settimane di un presunto rapporto stretto con Giacomo Ferrara, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Spadino nella serie tv Suburra, prodotto targato Netflix.

Balotelli e le ‘sortite’ al Grande Fratello Vip 5

Sempre nelle scorse settimane la cronaca televisiva si è interessata non poco a Balotelli, che di riflesso è stato uno dei protagonisti ‘esterni’ del GF Vip. Il motivo è presto detto: suo fratello Enock ha partecipato allo show. Presente nel cast forgiato da Alfonso Signorini anche Dayane Mello, ex di Mario. Una serie di fattori che hanno inevitabilmente ri-scoperchiato alcune vicende amorose dell’asso bresciano che sia tramite Twitter sia tramite un intervento diretto in trasmissione ha fatto parlare di sé in diverse occasioni.