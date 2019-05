Nicole Mazzocato assalita dai fan spagnoli di Fabio e Violeta: la risposta

Fabio Colloricchio a Supervivientes, sta nascendo una coppia con Violeta?

Nicole Mazzocato è stata assalita in queste ore dai fan spagnoli di Fabio Colloricchio! L’ex tronista è fra i concorrenti di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei famosi, e ha legato molto con un’altra concorrente, Violeta. Ovviamente nei reality show non ci vuole molto a far nascere la coppia agli occhi del pubblico, così come le diverse fazioni: a favore o contro. Ebbene, i fan di Fabio e Violeta in queste ore stanno prendendo di mira il profilo Instagram di Nicole. Quest’ultima è senz’altro saltata fuori nei discorsi e nel programma, visto che è l’ex fidanzata di Colloricchio. Ed è scattato purtroppo anche il paragone. Questo anche perché pare, da ciò che hanno riportato alcuni fan a Nicole, che Fabio abbia detto che Violeta è meglio della sua ex.

Nicole Mazzocato si difende: “La vita va avanti, bisogna splendere di luce propria”

Non siamo certi delle parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, né se siano arrivate dalla sua bocca o da quella di qualche fan spagnolo. Anche perché tra i commenti alle sue ultime foto se ne leggono alcuni in spagnolo in cui si fanno paragoni, così come c’è chi le chiede di prendere parte a Supervivientes. Fatto sta che Nicole si è difesa poco fa su Instagram: “Rispondo ai vostri messaggi dicendovi che io sinceramente ho sempre parlato super bene e non intendo iniziare ora a parlar male. Anzi. Non ho niente da dire di male ma perché non mi interessa e non mi appartiene. Ma sono anche dell’idea che la vita va avanti e ogni persona dovrebbe cercare di splendere di luce propria e non andare a denigrare gli altri per elevarsi”. L’ex corteggiatrice ha precisato inoltre che è molto felice in questo momento, anzi a livello sentimentale è la persona più felice del mondo.

Fabio e Violeta a Supervivientes, scattano i paragoni e Nicole interviene

Nicole Mazzocato ha voluto rispondere anche direttamente ai fan spagnoli, pubblicando un post appunto in spagnolo. Noi lo abbiamo tradotto per voi: “Le persone devono brillare di luce propria e non denigrare gli altri per elevarsi. I paragoni non vanno fatti perché sono poco intelligenti e immaturi”. Mostreranno queste parole a Fabio durante la puntata di Supervivientes? Certo è che se davvero Fabio avesse detto ciò che i fan stanno riportando, sarebbe davvero sorprendente. I due, infatti, si erano lasciati in buoni rapporti. Cosa sarà successo ora, ammesso e non concesso che davvero Fabio Colloricchio a Supervivientes stia parlando male di Nicole?