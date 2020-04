Nicolai Gorodiskii a cuore aperto: la fidanzata e Gaia Gozzi, la mancanza

Amici, Nicolai Gorodiskii e Gaia Gozzi: “Mi piacerebbe tantissimo”

Nicolai Gorodiskii è tornato a parlare di sé dopo Amici di Maria De Filippi, e lo ha fatto in una sessione di domande e risposte su Instagram, durante la quale si è soffermato su Gaia Gozzi e sul suo rapporto con lei. “Gaietta – queste le parole del secondo classificato della categoria Ballo – è un genio incredibile e le voglio tanto bene. Non vedo l’ora che finisca questo Coronavirus”. E poi ancora, su una futura collaborazione dopo la quarantena: “Mi piacerebbe tantissimo ballare in un concerto di Gaia, ne abbiamo parlato in Casetta”. Prepariamoci dunque a rivedere Nicolai sul palco proprio mentre Gaia si esibisce perché a quanto pare non è un solo un desiderio di Gorodiskii. E a proposito di desideri non possiamo non parlarvi di ciò che ha scritto di recente Nicolai su Instagram dopo aver pubblicato il video di un’esibizione sul terrazzo della casa in cui vive con Javier Rojas.

Nicolai e la ricerca della fidanzata: “Mi voglio innamorare”

“Una delle domande a cui rispondo qua nel post – queste le sue parole – è la prima cosa che farei quando potremo uscire dopo la quarantena, e io ragazze mi voglio innamorare di una bella ragazza… Buonanotte, o come diciamo tutti noi buenanoch! Chi sa come si chiama la canzone?”. Il riferimento a Javier – che scrive sempre buenanoch – ci fa pensare che ormai il rapporto tra Nicolai e Rojas sia ottimo, e il fatto che vivano ancora insieme dopo tutto questo tempo non può che confermarlo. Strano dopo quanto abbiam visto ad Amici ma in fondo è molto meglio così.

News Amici, Nicolai e gli ex concorrenti: “Mi mancano tanto”

Nelle sue storie Instagram Nicolai ha anche confessato di avvertire molto la mancanza degli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi: “Ho vissuto tantissime emozioni ad Amici – queste le sue parole –, tanta gente bellissima. I ragazzi di Amici mi mancano tanto”. La promessa è quella di rivedersi non appena tutto sarà finito, visto che nessuno di loro ha avuto la possibilità di farlo dopo la fine del programma. Staremo a vedere cosa succederà, e vi ricordiamo tra l’altro che alcuni degli ex di Amici di quest’anno li potremo rivedere proprio ad Amici All Star.