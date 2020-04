Nicolai dopo Amici 19, polemiche e dispiaceri: lo sfogo del ballerino

Amici 19, Nicolai Gorodiskii scrive ai fan dopo la fine del programma: la confessione

Amici 19 è finito da due giorni e ci chiediamo tutti cosa stia succedendo a Nicolai Gorodiskii, il ballerino che più di chiunque altro ha fatto parlare di sé per dei modi non proprio garbati, usati non solo nei confronti dei suoi colleghi nel corso del programma ma anche nei riguardi di Timor Steffens che proprio ieri con un gesto molto chiaro ha voluto mettere un punto alle polemiche. La risposta alle nostre curiosità su Nicolai viene dal suo profilo Instagram, dove il ballerino di danza classica è tornato subito dopo la finale e ha continuato a scrivere anche nei giorni successivi. Il messaggio che più ci ha colpito è proprio il primo dopo l’eliminazione, e ovviamente non potevamo non condividere con voi.

Nicolai dispiaciuto dopo Amici: “La gente non ha capito davvero chi sono”

“Io voglio ringraziare – queste le parole di Gorodiskii – tutti quelli che hanno creduto in me ad Amici e lo staff. Sono grato a tutta la gente che rende Amici possibile e a Maria. Grazie. L’unica cosa che mi dispiace – ha poi aggiunto, ed è questo che più ci interessa – è che la maggior parte della gente non ha capito davvero chi sono, ma arrivare alla finale non è male comunque . Vi voglio bene davvero. Comunque un gran ‘bravo’ a i ragazzi”. Non vogliamo discutere della buona fede di Nicolai ma non crediamo che “non sia stato capito”: pensiamo piuttosto che talvolta abbia assunto dei comportamenti davvero sgradevoli che gli hanno impedito di vincere persino contro Javier Rojas che pure non è stato un grande esempio nella scuola.

News Amici, il futuro di Nicolai dopo il talent show di Canale 5

Siamo contenti comunque che Nicolai si sia detto grato e che non abbia creato polemiche di alcun tipo: sarebbe stato un bell’atteggiamento da adottare sin dall’inizio e che sarebbe stato produttivo per tutti. Cosa che purtroppo non è accaduta e che non gli ha permesso di viversi al meglio la straordinaria esperienza che ha vissuto. Al momento non sappiamo se Gorodiskii abbia firmato qualche contratto ma dubitiamo non accadrà, visto che è un vero talento e che merita senza dubbio di andare avanti. Con un atteggiamento diverso, si spera.