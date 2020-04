Nicolai Amici, sfogo vita difficile: il ballerino cambia e si rivela

Amici 19, Nicolai Gorodiskii felice dopo il talent show: il cambiamento del ballerino

Amici è finito da un po’ ma la 19esima edizione ci ha permesso di conoscere a fondo i suoi concorrenti, al punto che ancora oggi i profili social di ballerini e cantanti continuano ad essere invasi dai commenti. Ad esempio quello di Nicolai Gorodiskii che nonostante le polemiche scatenate ad Amici sembra essere riuscito a rafforzare il suo rapporto con i fan di sempre e a creare una discreta fan base. Forse è vero che il ballerino non è stato capito – per quanto certi suoi atteggiamenti siano stati oggettivamente deprecabili -, quindi speriamo che sui social o negli incontri col pubblico riuscirà a scrollarsi di dosso l’etichetta che gli hanno affibbiato nel corso delle puntate. Gli ultimi post parlano chiaro in questo senso.

Nicolai, dopo Amici la nostalgia: “Esperienza unica”

Nicolai infatti non fa altro che ringraziare il programma di Canale 5 e sottolinea sempre quanto Amici sia servito a farlo crescere. Come nell’ultimo post in cui si lascia andare tra l’altro a dei pensieri nostalgici: “Raga – queste le parole del ballerino –, Amici è stata una esperienza unica e indimenticabile… Sono cresciuto sia come persona che come artista e quello mi riempie il cuore di gioia”. Parole che non sembrano quelle di Gorodiskii se pensate all’arroganza che ha mostrato in certe occasioni il ballerino, tra l’altro recentemente finito al centro della polemica per via di una presunta amicizia con Javier Rojas prima di Amici.

News Amici, Nicolai e il passato difficile: “Non mollate”

In un altro post Nicolai dà sfogo ai suoi pensieri e ricorda la sua vita difficile partendo da una coreografia: “Avete visto questa esibizione La Vita – queste le domande ai follower –? Per me la storia è bellissima. Si parla di una persona che prova a parlare alla gente ma il microfono che vuole è troppo alto e la gente non lo sente. Ma dopo alla fine ci riesce, quindi per me ha un significato grandissimo: che nella vita, ragazzi, se le cose non vi escono tutte subito non mollate perché se continui e ci provi un giorno ce la farai”. Questa è esattamente la storia di Nicolai che – come tutti ricorderete senz’altro – ha sempre raccontato di aver vissuto momenti difficili durante il suo percorso artistico. Ci piace questo lato del ballerino meno polemico e molto più introverso e riflessivo.