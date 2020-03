Nicolai Amici confessioni madre: “Non una manger, volevo solo amore”

Amici 2020, la confessione di Nicolai sulla madre: rapporto complicato

Nicolai di Amici ha confessato di non avere un rapporto idilliaco con la sua mamma, che è stata soprattutto una manager, per lui: aveva solo bisogno del suo amore, del suo sostengo. Questa mancanza di supporto lo ha reso più forte, anche se, quando ha dei momenti di sconforto, pensa sempre alla fortuna che hanno altri ragazzi nell’avere un legame solido coi propri genitori. Nicolai è dovuto andare via da casa quando aveva 15 anni e se l’è vista da solo, affrontando numerose difficoltà. Problemi più grandi rispetto a un qualsiasi adolescente.

Mamma Nicolai di Amici: “Mi manca l’amore”

Valentin ha parlato di sua sorella, Nicolai invece della mamma: “Fino a quando ho avuto 15 anni sono stato in Argentina, poi ho vissuto a Vienna per 11 anni. A New York avevo smesso di ballare. Ho lavorato tantissimo: facevo quattro lezioni al giorno. Mi manca l’amore di una madre: quando mi succedeva qualcosa che andava male lei, invece di supportarmi, mi faceva cadere tutto addosso. Non volevo una manager, ma una mamma. Volevo qualcuno che mi supportava: una madre e un padre”.

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: Nicolai ferito dalle parole di Javier

Nicolai ha poi voluto spendere qualche parola su Javier (già in crisi con Talisa?): “Mi ha fatto male per le parole che ha usato contro di me. Io non sono una brutta persona. Sono buono. Anche se a volte mi devo sfogare, io mi scuso sempre mentre lui non si è mai scusato e ha detto che non meritavo il Serale e metteva le persone contro di me. Ho evitato queste cose. Meglio non parlarci con lui perché non voglio essere finto”. Ha poi aggiunto: “Sono innocente perché credo alle persone e questa cosa mi fa male. Ma devo pensare solo a me stesso”.